Ils ont fait l'actu. Kristina Mladenovic, championne de tennis, privée de Fed Cup à cause du Covid-19

Kristina Mladenovic, joueuse de tennis. (SEBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

10 novembre 2019. À Perth, en Australie, l'équipe de France féminine de tennis remporte la Fed Cup. Pour la France, c'est un troisième sacre dans cette compétition, grâce notamment aux trois victoires de Kristina Mladenovic dans cette finale. "J'ai tout donné, je suis épuisée, je me suis battue avec les tripes, j'ai travaillé, explique-t-elle. C'est un magnifique exemple de travail d'équipe." Au printemps, l'équipe de France aurait dû se retrouver à Budapest, pour disputer la nouvelle formule de la Fed Cup. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement et l'épreuve a été reportée.

''Une des plus belles émotions que j'ai jamais vécues''

En attendant de retrouver la compétition, Kristina Mladenovic continue à savourer le sacre de la France au mois de novembre. "Depuis tout jeune, on a nos rêves, nos objectifs. On travaille dur au quotidien pour les atteindre. C'est quelque chose qui est acquis, qui est là à jamais. Cela fait partie des plus belles émotions que j'ai jamais vécues", assure la joueuse.

Il y avait tellement de nervosité, d'adrénaline, c'est ce qui nous manque dans le sport actuellement. Kristina Mladenovic à franceinfo

Privée de premier tour de Fed Cup, Kristina Mladenovic rêve maintenant de victoire dans un tournoi du grand chelem, et pourquoi pas Roland-Garros. "Ma carrière continue, petit à petit, je décroche quelques étoiles. Roland-Garros, c'est ma surface préférée et je sais que j'en ai les capacités. J'espère vivre un jour une émotion pareille, ce serait incroyable." En plus d'une victoire sur la terre battue parisienne, Kristina Mladenovic – 42e joueuse mondiale – rêve de reconquérir le Top 10 auquel elle a déjà goûté en 2017. La compétition sur le circuit féminin doit reprendre au début du mois prochain.