"Soutif" avec Susie Morgenstern

Soutif, de Susie Morgenstern, est un roman illustré par Catel, Gallimard jeunesse, à lire à partir de 10 ans. Comme une grande bouffée d’oxygène, Soutif, est une lecture pleine de fantaisie et à lire à pleins poumons bien sûr !

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Susie Morgenstern (6mn30) écouter

L’histoire

Pauline, une jeune fille de 13 ans. Elle a des parents avocats suroccupés, deux frères... qui sont des frères justement, et une grand-mère soixante-huitarde. Bref, rien pour l’aider, alors que pointent "ceux" qui sont l’objet de sa grande mutation et de sa grande gêne :

Deux yeux légèrement sortis de leurs orbites... deux petits tas de sable sur une plage déserte... deux bébés montagnes, menaçantes et hors de contrôle. Susie Morgenstern à franceinfo

Peut-être par peur du ridicule, elle vole des soutiens-gorge dans un magasin. Elle se fait prendre la main dans le sac et l’agent de sécurité lui propose un marché assez original : s'occuper de sa nièce qui est en marge et ne fait rien à l’école.

La rencontre se fait sous le signe du choc des cultures avec la confrontation de deux personnalités et de deux mondes complètement différents. Susie Morgenstern montre qu’il faut savoir casser les barrières sociales, faire un pas vers l’autre. C'est un livre sur l’amitié.

Susie Morgenstern, la marraine des Petits champions de la lecture

Susie Morgenstern (@Christian Delepine)

Susie Morgenstern a écrit plus de 100 livres, des albums, des romans, de la poésie, la plupart pour les jeunes. Américaine d’origine, elle a adopté la France depuis de nombreuses années. Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l'ordre des Arts et des Lettres, elle est en quelque sorte notre "Lady" à nous de la littérature jeunesse ! On lui doit entre autres, La Sixième, Même les princesses doivent aller à l'école, Lettres d'amour de 0 à 10. Et pour écouter la chronique de franceinfo junior Livres sur son dernier roman jeunesse Nonna Gnocchi, c'est ici.

Lire à voix haute, c’est quelque chose qui tient à cœur Susie Morgenstern, et c'est tout naturellement qu'elle a accepté de devenir la marraine de cette nouvelle édition qui compte déjà plus de 2 500 classes inscrites. Vive Les petits champions de la lecture que l’on ne manquera pas de suivre tout au long de cette 10e édition dans franceinfo junior Livres !

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Susie Morgenstern, marraine des Petits Champions de la lecture (50s) écouter

10ème édition du grand jeu national "Les petits champions de la lecture" (Les petits champions de la lecture / Thomas Baas)

Belles lectures à tous !