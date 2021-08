franceinfo junior livres. "Un été avec Albert" et Marie Pavlenko

Un été avec Albert, le nouveau roman de Marie Pavlenko. (ESTUAIRE SAINT NAZAIRE / FLAMMARION)

Un été avec Albert de Marie Pavlenko, éditions Flammarion. À lire à partir de 13 ans.

Soledad vient tout juste de passer le baccalauréat, mais son été est loin de s’annoncer palpitant : pas de vacances prévues avec les copains au programme, mais à la place un séjour en solitaire chez sa grand-mère… Un séjour qui ne sera pas aussi tranquille que prévu !

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Marie Pavlenko (8 mn) --'-- --'--

L'histoire

Les parents de Soledad se séparent. Sa mère refait sa vie tandis que son père plonge dans une dépression. Pendant que lui se ressource, il demande à Sol d’aller passer du temps dans les Pyrénées avec sa grand-mère qui vient de perdre son mari. Elle retourne donc dans la maison de ses grands-parents qu’elle connaît bien, mais cette fois les vacances sont marquées par des évènements terrifiants et même l'arbre du jardin, Albert, semble inquiétant...

Dans les romans de Marie Pavlenko "Dame Nature" a toujours la part belle. Et dans ce roman, Un été avec Albert, l'autrice emprunte pour elle un autre sentier, celui du polar, du polar fantastique. La nature y prend un visage intransigeant, voire même effrayant. Parce que cet arbre, qui porte le nom d'Albert, est à la fois protecteur, mais aussi monstrueux.

Finalement, Soledad, un peu "ballottée" par la vie entre la séparation de ses parents qui se passe mal et le fait de voir sa grand mère dans le chagrin, retrouve elle aussi ses racines et sa force, grâce à cet arbre, au moment où l’on doit justement apprendre à vivre avec ses propres peurs, ses doutes, pour faire le mieux possible ce passage vers la vie d’adulte.

Un été avec Albert, c'est le contraste des températures, un roman à la fois très chaleureux et glaçant avec une belle dose d'amour et d’humour, comme toujours avec Marie Pavlenko !

Marie Pavlenko

Marie Pavlenko (©Pascal Ito)

Après avoir été journaliste de presse écrite, Marie Pavlenko a écrit des scénarios (télévision, cinéma, BD), des romans pour jeunes adultes : Un si petit oiseau et Je suis ton soleil (Flammarion jeunesse), qui ont remporté de nombreux prix, La Fille-sortilège (Folio SF), la trilogie Le livre de Saskia (Scrineo jeunesse), mais aussi des romans pour enfants : Zombies zarbis (co-écrits avec Carole Trébor - Flammarion jeunesse), Awinita (Little Urban), ou de littérature générale : La Mort est une femme comme les autres (J'ai Lu).

