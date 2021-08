franceinfo junior livres. Rendez-vous dans l'espace avec "Phobos" et Victor Dixen

"Phobos", de V. Dixen et E. Francisco (EDITIONS GLENAT)

Destination Mars, avec Phobos, de Victor Dixen. Une bande dessinée parfaite à lire la tête dans les étoiles cet été et illustrée par l’artiste brésilien Eduardo Francisco. De la science-fiction, de la téléréalité, et une belle histoire d’amour aussi ! C’est tout cela qu’il y a dans le tome 1 de Phobos, L’envol des éphémères.

L'histoire

On suit 12 jeunes, six garçons et six filles, orphelins ou sans attaches terrestres, qui se sont portés volontaires pour participer à un grand jeu de télé-réalité, de speed-dating, retransmis en direct pendant leur voyage pour aller sur Mars. Il s'agit d'un aller simple, les futurs couples sont censés s'y installer pour la vie. Et même si Léonord, l'héroïne, n'y croit pas, l'amour, le vrai, fera bel et bien son apparition dans l'espace...

Au départ, Phobos est une série de cinq romans, un best-seller vendu à plus de 150 000 exemplaires, qui a gagné de nombreux prix, dont le Prix Chimère en 2016. C'est donc aujourd'hui une bande dessinée aux allures de story-board.

Six prétendantes, six prétendants, six minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer... Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H...

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien de "PHOBOS" avec Victor Dixen (8mn) --'-- --'--

Victor Dixen, écrivain incontournable de la littérature jeunesse de fiction, a déjà remporté à deux reprises Le Grand Prix de l'Imaginaire pour Le Cas Jack Spark, en 2010 et Animale en 2014. Il est aussi l'auteur de Cogito. Longtemps expatrié, Victor Dixen a vécu à Dublin, à Singapour et il réside maintenant à Washington.

Victor Dixen (@Samantha Rayward)

Cet été, avec Victor Dixen, on a de quoi lire ! Phobos bien sûr, mais aussi la suite de Vampyria, un roman fantastique paru aux éditions Robert Laffont. Et pour réécouter la chronique de franceinfo junior livres sur le premier tome de Vampyria, La Cour des Ténèbres, c'est par ici.

"La cour des miracles", tome 2 de la série "Vampyria" de V. Dixen (EDITIONS ROBERT LAFFONT)

