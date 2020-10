franceinfo junior livres. Tremblez jeunes lecteurs, avec le sang pour sang "Vampyria" et Victor Dixen !

"Vampyria", tome 1 "La Cour des Ténèbres", V. Dixen (EDITIONS ROBERT LAFFONT)

Vampyria, tome 1, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixen, éditions Robert Laffont, à lire à partir de 13 ans (octobre 2020).

Tu vas t'épanouir à Versailles telle une fleur exotique. Les vampyres du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention, la Cour des Ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paie au prix du sang... "Vampirya", Victor Dixen

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "Vampyria, La Cour des Ténèbres" , Victor Dixen / Version intégrale de l'ITV --'-- --'--

Une série horrifique sur fond historique, tremblez jeunes lecteurs, le monde de Vampyria s'offre à vous !

C'est en duplex de Washington, où il réside actuellement, que Victor Dixen nous a présenté sa nouvelle série et nous a fait découvrir son nouvel univers, celui de Vampyria qu'il espère pouvoir décliner en pas moins de 12 tomes !

A sa mort en 1715, Le Roi Soleil s’est 'transmuté' en vampire. La cour du Roi Soleil est devenue La Cour des Ténèbres. Depuis, le Roi des Ténèbres règne en despote absolu sur le vaste empire de la "Magna Vampyria". Le peuple doit se soumettre à la dîme et verser de son sang chaque mois à l'aristocratie vampirique.



Trois siècles plus tard, la jeune Jeanne voit toute sa famille assassinée. Orpheline elle usurpe l'identité d'une noble, Diane, et rentre à l’école formant les jeunes aristocrates avant leur entrée à la Cour. Elle espère même pouvoir faire partie de l'élite en intégrant la garde rapprochée du Roi afin de pouvoir venger les siens.



La Cour des Ténèbres est le premier tome d’une grande saga qui devrait s’étendre sur 12 tomes ! En attendant, le tome 2 est prévu pour mai 2020...



Il ne vous reste plus qu'à vous laisser vampiriser par cette uchronie, cette histoire mêlant histoire et fiction, qui vous fera voyager dans le côté sombre du Grand Siècle !

Le conseil de lecture de Victor Dixen

La faucheuse, de Neal Shusterman, éditions Robert Laffont (février 2017). Cette trilogie fantastique est l'un des coups de coeur des enfants des livres à retrouver ici.

"La Faucheuse" de N. Shusterman (ROBERT LAFFONT)

Victor Dixen

Ecrivain incontournable de la littérature jeunesse de fiction, il a déjà remporté à deux reprises Le Grand Prix de l'Imaginaire pour Le Cas Jack Spark, en 2010 et Animale en 2014. Il est aussi l'auteur de Phobos, et de Cogito. Longtemps expatrié, Victor Dixen a vécu à Dublin, à Singapour et il réside maintenant à Washington.

Victor Dixen (© Samantha Rayward)

