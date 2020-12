franceinfo junior livres. "Interfeel", le monde ultra connecté d'Antonin Atger

"Interfeel, L'Odyssée", tome 3, d'A. Atger (EDITIONS PKJ)

Interfeel d'Antonin Atger, éditions PKJ. est une série d'anticipation à lire à partir de 12 ans et le troisième tome, L'Odyssée, vient de paraître.

Et si le monde entier avait accès à vos émotions ? Antonin Atger

C'est déjà un peu là avec les réseaux sociaux. Antonin Atger a été plus loin, encore beaucoup plus loin dans la perte de soi et de son intimité, et c'est palpitant.

L'histoire

Une guerre numérique a donné naissance à une société ultra connectée grâce au réseau Interfeel. Nathan, le héros de cette série, a 16 ans et il a grandi avec Interfeel : il n'y a plus de téléphone, ni d'ordinateur, chacun vit en permanence connecté grâce à une Opale qui lui est personnellement attribuée (Nathan est donc en décalage avec la génération de ses parents qui, elle, a vécu "normalement", comme dans notre société actuelle).

Finalement, là où ces liens virtuels, qui font ressentir les sentiments/émotions pour les autres, pourraient avoir une dimension magique, c'est un vrai cauchemar, une totale privation de liberté de s'exprimer ou de "ressentir" en toute intimité. La plupart des gens acceptent ce réseau, mais d'autres refusent le système et sont mis à l'écart, et "parqués" dans un quartier de la ville pour être surveillés.

Nathan va prendre conscience de tout cela avec un évènement dramatique : son professeur de philosophie se défenestre devant sa classe. À partir de ce moment là, son destin va basculer, il va rentrer en résistance avec une certaine Elisabeth, une "sans-Réseau", qui vit en marge de la société.

Dans le premier tome, l'histoire est pleine d'action et de rebondissements. Dans le second tome, Les résistants, on découvre plus les personnages, comme le père de Nathan qui est journaliste et part à sa recherche, le Tatoueur, ou encore le terrible commissaire Vlad Ekaton qui veut que tout le monde rentre dans le rang.

Et il ne vous reste plus qu'à découvrir L'Odyssée le troisième tome tout aussi palpitant de cette série, qui en comptera quatre au total ! Le dernier tome est prévu pour novembre 2021.

"Interfeel", tome 1. A. Atger (EDITIONS PKJ)

"Interfeel, Les résistants", tome 2. A. Atger (EDITIONS PKJ)

L'auteur

Grand gagnant du premier concours d'écriture des éditions PKJ We Love Words avec Interfeel, Antonin Atger signe sa première série pour laquelle il a reçu le prix Chimère 2019. Il aime animer des masterclasses avec des élèves, et surtout il est très présent sur les réseaux sociaux, qui avec lui, rassurez-vous et contrairement à Interfeel, ne prennent qu'une dimension magique bien sûr !

Antonin Atger (A. ATGER)

D'autres idées de livres à s'offrir ou à offrir !

Bientôt Noël, voici une petite sélection de beaux livres à glisser dans les petits, moyens ou grands souliers :

Pour Clara, Nouvelles d'ados, éditions Héloïse d'Ormesson/Fleurus (novembre 2020).

Un beau cadeau de Noël et une bonne action ! Les Éditions Héloïse d’Ormesson ont fondé le prix Clara dédié aux adolescents en 2006, en mémoire de Clara, décédée subitement des suites d’une cardiopathie à l’âge de 13 ans. Les bénéfices engendrés par la vente du recueil, en partenariat avec les éditions Fleurus, sont reversés à l’Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l’Adulte (ARCFA) de l’Hôpital Necker-Enfants malades.

Avec ce recueil de nouvelles, vous découvrirez les histoires originales de sept jeunes auteurs talentueux qui vous emmènent chacun à leur tour dans les tranchées un soir de Noël, dans l'Angleterre victorienne, ou dans des contrées futuristes.

"Pour Clara, Nouvelles d'ados", recueil de nouvelles Prix Clara 2020 (Editions Héloïse d'Ormesson/FLEURUS)

En quête d'un grand peut-être, Guide de la littérature ado, de Tom et Nathan Lévêque, éditions du Grand Peut-être (décembre 2020).

Ces jeunes frères jumeaux sont connus comme des loups blancs dans le domaine de l'édition dont ils ont fait leur royaume ! Passionnés de littérature jeunesse ils aiment aussi partager leur savoir et leurs coups de coeur. Avec ce guide vous deviendrez, comme eux ou presque, incollables sur la littérature à destination des adolescents : comment s'est elle construite ? Quels sont les incontournables ? Quels sont les ingrédients pour faire un bon roman ado ? Et surtout on peut y lire des nouvelles inédites d'autrices et d'auteurs qui font vivre la littérature jeunesse d'aujourd'hui. On y retrouve notamment Marie Desplechin, lauréate du prix de La Grande Ourse 2020 !

"En quête d'un grand peut-être", de T. et N. Lévêque, illustré par T. Haugomat (Editions du Grand Peut-être)

Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, traduit par Patrice Salsa et illustré par Aurélie Castex, éditions Le Chêne (octobre 2020).

Certains pourront dire mais combien sont-ils "Les Pays des Merveilles" ? Non, celui-ci n'est pas "juste" une version de plus. Voici une magnifique histoire, re-visitée au présent, simplement accessible et pleine d'humour, où le talent d'Aurélie Castex nous entraîne dans son monde aux multiples fenêtres. Elles s'ouvrent sur des dessins d'un graphisme tout en finesse et d'une élégance rare. Rare comme l'évasion que procure cette lecture !

Cette histoire est un jeu : jeu des mots, jeu d'images, jeu de papier. Aurélie Castex

"Alice au Pays des Merveilles", de L. Carroll, traduit par P. Salsa et illustré par A. Castex (EDITIONS LE CHENE)

La frontière d'Antoine Guilloppé, éditions Gautier et Languereau. À lire à partir de 7 ans.

D'un côté Jörg, et de l'autre Selma, ils ne se connaissent pas et se voient de très loin. Qui des deux gardiens de la frontière osera traverser le lac gelé et "briser la glace" entre eux ? Un conte polaire et amoureux, tout simplement aussi délicieux qu'un morceau de chocolat... Et surtout, "N'oublie pas de bien te protéger le corps, les pieds, les mains, les oreilles..." Un vrai coup de coeur pour ce livre magnifique, sans aucun doute, vous allez fondre vous aussi !

"La frontière", d'Antoine Guilloppé (Editions Gautier Languereau)

Bonnes lectures à tous !