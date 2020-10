franceinfo junior livres. Bienvenue dans le monde de "N.É.O.", la première saga jeunesse futuriste de Michel Bussi

"N.É.O.", de M. Bussi (EDITIONS PKJ)

On connaît Michel Bussi pour ses romans destinés aux adultes et ses contes pour les enfants. Désormais la littérature ado n'a qu'à bien se tenir aussi !

franceinfo juniors livres propose de vous faire découvrir aujourd'hui avec lui sa première saga jeunesse : N.É.O., tome 1, La Chute du soleil de fer, Michel Bussi, Pocket Jeunesse (octobre 2020). À lire à partir de 12 ans.

Zyzo détourna les yeux et observa les dernières ombres de la ville, au-delà des immenses poutres de fer du tipi. Ils se trouvaient, tous les trois sur la plate-forme du dernier étage, le plus petit, le plus haut, à près de trois cents mètres au-dessus du sol, l'endroit le plus élevé de toute la ville. Il était rare de monter si haut... Michel Bussi - "N.É.O."

L'intrigue de N.É.O. démarre après un grand cataclysme, dans un Paris étonnant et sauvage, devenu une ville "quasi" morte. Les seuls survivants sont des enfants, tous âgés de 12 ans, et séparés en deux clans.



La première bande, celle du Tipi, rassemble des enfants peu instruits qui vivent de chasse et de pêche dans la forêt. Certes, ils sont en totale liberté mais ils doivent lutter au quotidien pour survivre.

La deuxième bande, celle du Château, est tout le contraire. Les enfants sont végétariens, vivent au Louvre, au milieu des œuvres d'arts, ils ont tout le confort avec électricité et chauffage, suivent une instruction quotidienne dispensée par Marie-Lune, une sorte de mère à tous adoptive, qui prodigue ses enseignements par vidéo. Le reste du temps, les enfants ont pour seul loisir celui de s'amuser !



Et puis un jour, il se passe quelque chose d'anormal : des animaux meurent empoisonnés, ce qui est une véritable catastrophe pour les enfants du Tipi, et en plus le Soleil de Fer qui réchauffe l'hiver et fournit l’électricité au Château a disparu. Chaque tribu soupçonne l'autre... et tout se complique !

N.É.O. est à la fois une fable écologique, mais aussi un grand récit de guerre, en tout cas d'aventures... Michel Bussi



À travers ce premier tome, Michel Bussi aborde les thèmes de la solidarité, de l'entraide, l'amour, la paix, et tous leurs contraires. Il y a aussi une dimension politique importante : dans l'organisation de chacune des tribus d'abord, et ensuite pour le monde d'après, qu'ils doivent penser et diriger. Le fil d’Ariane de cette série, c’est aussi bien sûr l'environnement, avec ce Paris où la vie sauvage a repris ses droits...



Si vous aussi vous rêvez d'action, de rebondissements, d'avoir quelques frayeurs mais sans que ce ne soit jamais effrayant... Et si vous avez envie de sourire aussi, alors ouvrez grandes les portes du nouveau monde de N.É.O. !



Cette saga est à lire en 4 tomes. Le second tome de N.É.O. s'intitule Les Deux châteaux et sera disponible en librairie en juin 2021.

Une adaptation en bande dessinée est prévue aux éditions Jungle pour le printemps 2021.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "N.É.O.", Michel BUSSI / VERSION INTÉGRALE DE L'ITV --'-- --'--

Pour compléter cette lecture



Sa Majesté des Mouches, Lord of The Flies, de William Golding. Folio Gallimard (2012). La première parution de ce roman date de 1956, et il a été l'une des sources d'inspiration de Michel Bussi pour écrire cette saga.

"Sa Majesté des Mouches", de W. Golding (FOLIO GALLIMARD)

Le conseil de lecture de Michel Bussi



Chroniques martiennes,The Martian Chronicles, de Ray Bradbury. Folio Gallimard (2001), publiées pour la première fois aux États-Unis en 1950.

"Chroniques martiennes", de R. Bradbury (FOLIO GALLIMARD)

Les contes à lire pour les plus jeunes de Michel Bussi

Le grand voyage de Gouti (mai 2019), Le petit pirates des étoiles (septembre 2019), et Le petit chevalier naïf qui vient de paraître aux éditions Langue au chat.

Michel Bussi

Nymphéas noirs, Un avion sans elle… jusqu ‘Au soleil redouté, et d’autres romans encore qui font de lui l'un des auteurs les plus lus en France, sans oublier ses contes pour les enfants. Et à partir de maintenant, la littérature ado n'a qu'à bien se tenir aussi, La chute du soleil de fer, le premier tome de la nouvelle série de science-fiction intitulée N.É.O. de Michel Bussi vient donc de paraître le 1er octobre aux éditions Pocket Jeunesse !

Michel Bussi (C. RIBAULT CAILLOL / RADIO FRANCE)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures dans la sélection de la semaine sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire à soi !

Et si vous ne connaissez pas encore La pause kibookin, c'est le moment d'y faire un petit tour, vous pourrez y retrouver en vidéo Vincent Villeminot qui vient de remporter le Prix du Roman d'Ecologie pour son roman Nous sommes l'étincelle aux éditions PKJ. Vous pouvez aussi retrouver son interview dans Les enfants des livres.

"Nous sommes l'étincelle", de V. Villeminot (PKJ)

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonnes lectures à tous !