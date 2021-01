franceinfo junior livres. Accrochez-vous au bastingage avec "Plein Gris", le polar marin de Marion Brunet

"Plein Gris" de M. Brunet (EDITIONS PKJ)

Plein Gris de Marion Brunet, éditions PKJ, est à lire à partir de 13 ans (janvier 2021).

Marion Brunet a remporté le Prix du Salon du livre et de la Presse jeunesse en Seine-Saint-Denis en 2019, la fameuse Pépite d'Or, pour son livre sur fond de western intitulé Sans foi, ni loi. Dans ce nouveau roman c’est un changement total de décor, et d'époque : on est dans un huit clos haletant et en pleine mer...

Plein Gris c'est l'histoire de copains qui vivent en Bretagne

Clarence est le chef de bande. Gravitent autour de lui Sam, Élise, Victor et Emma la narratrice. Ils ont presque 18 ans et ils vont enfin pouvoir réaliser leur rêve : leurs familles les autorisent à prendre un voilier pour faire une grande traversée vers l'Irlande. Malheureusement, la croisière rêvée sur Le Céladon est loin d’être idyllique...

Ce roman est construit comme le ressac, avec des "va et vient" entre la mer et la terre ferme, entre le passé et le présent. Heureusement d'ailleurs ! Cela donne un peu de répit dans le récit car, au fur et à mesure de la traversée, la tempête gronde et la tension monte crescendo, jusqu’à l'extrême. La tempête cristallise toutes les faiblesses, les lâchetés de chacun. Il n’est plus du tout question d’insouciance…

Plein Gris est un roman qui parle de l’adolescence et de son intensité. Pour certains malheureusement, elle peut être un vrai naufrage, comme pour Clarence, ce personnage à la fois très charismatique et très sombre.

Emma, qui raconte cette histoire, est amoureuse de lui. Elle va ouvrir les yeux sur leurs relations et grandir aussi, même si c’est plutôt violent ! On retrouve aussi dans cette histoire l'un des thèmes fétiches de l'autrice, la famille et les rapports "inter générations".

Les conseils de lecture de Marion Brunet

L'amie du sous-sol, de Rolland Auda. Collection Hanté des éditions Casterman. Pour frissonner à partir de 10 ans (mars 2020).

"L'amie du sous-sol", de R. Auda (EDITIONS CASTERMAN)

Sans armure, de Cathy Ytak. Editions Talents Hauts. Roman sur la différence, la tolérance... A lire à partir de 13 ans (juin 2020).

"Sans armure", de C. Ytak (EDITIONS TALENTS HAUTS)

Marion Brunet

Marion Brunet (©AudreyDufer)

Marion Brunet a été longtemps éducatrice et c'est sans doute pour cela qu'elle sait si bien sonder l’âme des ados ! Elle se consacre maintenant à l'écriture. Elle est autrice pour la jeunesse, son premier roman, Frangine date de 2013 et elle a donc reçu la Pépite d'Or 2020 pour Sans foi, ni loi. Elle écrit aussi pour les adultes des romans policiers (Grand prix de la littérature policière en 2018 pour L'Été circulaire).

Et comme on est encore un peu dans le Vendée Globe...

Voici un petit livre à commander chez votre libraire, Le Vendée Globe de Mam, un roman-documentaire de Charlotte Mery et Hubert Poirot-Bourdain (ce dernier a illustré aussi La Philo expliquée aux enfants de Tahar Ben Jelloun présentée dans la chronique de rentrée de franceinfo junior livres). À lire à partir de 9 ans.



C'est grâce au jeune Lucas, dont la mère navigatrice s'est lancée dans la course du Vendée Globe, et à son journal de bord à lui, que nous embarquons dans les coursives de la course : du métier de navigatrice, à la vie à bord, en passant par la météo et les préoccupations écologiques, rien de la vie de cette aventurière des flots modernes ne vous échappera !

"Le Vendée Globe de Mam" de C. Mery et H. Poirot-Bourdain (Hubert Poireau Bourdain)

À vos agendas

Et surtout belles lectures à tous !