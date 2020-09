franceinfo junior livres fait sa rentrée sous le signe de la sagesse avec Tahar Ben Jelloun et "La philo expliquée aux enfants" !

"La philo expliquée aux enfants" de Tahar ben Jelloun, éditions Gallimard Jeunesse (GALLIIMARD JEUNESSE)

La philo expliquée aux enfants, de Tahar Ben Jelloun, illustré par Hubert Poireau Bourdain, éditions Gallimard Jeunesse, à lire à partir de 12 ans (août 2020).

Je me suis rendu compte qu'en parlant avec des enfants de racisme, de l'islam, de la tolérance, ou de la violence, que j'expliquais déjà des concepts philosophiques.

Si l'on remonte un peu le temps, avant de devenir le grand écrivain que l'on connaît et membre de l'Académie Goncourt, Tahar Ben Jelloun a démarré ses études au Maroc et avec la philosophie. Il y a été professeur et depuis qu'il est en France, il n'a jamais cessé d'aller à la rencontre des élèves dans les écoles. Pour lui, il est primordial de leur parler, d'échanger avec eux sur des notions fondamentales et de les amener dès le plus jeune âge à "vouloir comprendre les choses pour mieux se conduire dans la vie".

Il y a quelques années, Tahar Ben Jelloun a déjà écrit des ouvrages destinés à la jeunesse avec Le racisme expliqué à ma fille et L'islam expliqué aux enfants (et à leurs parents). Dans La philo expliquée aux enfants, il aborde plus de 100 concepts extrêmement divers. Du mot Penser, à celui de Respect, en passant par la Propagande, ou le Rêve... chacun y trouvera matière à comprendre, réfléchir et s’évader.

Philo en grec c'est Aimer, et Sophie c'est la Sagesse.

Quand on parcourt ce livre c'est de la philosophie bien sûr, et c'est aussi comme un père qui voudrait transmettre à son enfant les valeurs de la vie :

Je me suis inspiré de ma propre expérience de père. Quand j'amenais les enfants à l'école on avait 20 minutes de trajet et tous les matins je prenais un concept, soit la radio qui passait, soit que je voulais, et je leur ai expliqué. Et là j'ai fait la même chose.

Avec La philo expliquée aux enfants c'est aussi les parents qui sont gâtés ! C'est un moyen d'amorcer des discussions avec nos jeunes sur des sujets parfois compliqués à aborder, comme le harcèlement, la pédophilie, le racisme... C'est très concret, l'auteur donne des conseils et à l'heure des réseaux sociaux et des fake news, Tahar Ben Jelloun invite nos jeunes à "savoir douter". Parmi tous les thèmes de La philo expliquée aux enfants, il y a un fil conducteur, et c'est d'ailleurs le dernier mot du livre dont il donne la signification, l'Environnement :

Je me suis rendu compte que le respect de l'environnement et de la planète est devenu essentiel et fondamental et qu'il faut qu'il soit intégré dans l'éducation nationale. Dans toutes les matières, aussi bien en mathématiques, qu'en géographie, en histoire et en philosophie. Il est temps que les jeunes qui ont 12-13 ans aujourd'hui voient l'avenir autrement, qu'ils apprennent à respecter l'environnement parce que c'est leur planète qui est en question, et qu'ils puissent vivre sur une planète propre et humaine.

Il y a une vraie intelligence du cœur dans tous les propos de Tahar Ben Jelloun et l'on se régale aussi en retrouvant ses talents de romancier au travers d'anecdotes ou d'histoires. L'auteur est très proche de l'adolescent auquel il s'adresse et il fait tout pour le capter d'ailleurs : il utilise le tutoiement et il lui lance des défis : à la fin de chaque présentation d'une notion il lui dit "A toi de jouer", comme une invitation à continuer de réfléchir et à aller plus loin...

On peut lire cet ouvrage comme une histoire, puisque les concepts découlent les uns des autres, ou alors on peut picorer dedans selon son humeur ou ses interrogations...

Il n'y a plus qu'une chose à faire, mettre La philo expliquée aux enfants dans tous les cartables des collégiens de cette rentrée !

Tahar Ben Jelloun

Né à Fez en 1947, Tahar Ben Jelloun a étudié et enseigné la philosophie au Maroc qu’il quitte pour la France en 1971. Il fait la carrière littéraire que l'on connaît, couronnée par de nombreux prix dont le Goncourt 1987 pour La Nuit sacrée.

TAHAR BEN JELLOUN (C. RIBAULT CAILLOL / RADIO FRANCE)

