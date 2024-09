Retour sur un appel à la grève à l'école contre les évaluations nationales et sur l'affaire des viols de Mazan dans "franceinfo et vous" du mardi 10 septembre 2024

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

Dans ce nouveau rendez-vous quotidien, vous nous posez chaque jour vos questions. Mardi 10 septembre, franceinfo répond à deux questions très différentes.

La première est posée par Yacine et concerne un appel à la grève dans l'enseignement, contre la généralisation des évaluations nationales. Trois syndicats, la CGT éducation, le SNUipp-FSU et Sud sont à l'origine de cette mobilisation. Alors que ces évaluations ne concernent que les élèves de CP, CE1 et CM1, il est question de les étendre à toutes les classes d'élémentaire.



La deuxième question a été posée par plusieurs auditeurs et concerne les viols de Mazan, où Dominique Pelicot est accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle Pelicot pour la livrer sexuellement à d'autres hommes pendant des années. Des auditeurs comme Frédéric et Pauline s'interrogent : Comment les médecins consultés par Gisèle Pelicot ont pu ne pas voir les traitements qu'elle subissait ? Plusieurs raisons à cela.