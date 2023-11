League of Legends : en Corée, "Faker est une véritable star nationale, comme des acteurs de cinéma ou des groupes de K-pop"

Faker plus que jamais dans la légende. Le meneur de l'équipe sud-coréenne T1 remporte son quatrième titre mondial sur le jeu League of Legends. Un joueur iconique en Corée, bien au-delà de la communauté du jeu vidéo.

T1 reprend sa couronne ! L'équipe sud-coréenne vient de remporter à domicile son quatrième titre mondial sur le jeu League of Legends grâce à sa victoire contre l'équipe chinoise Weibo Gaming. Le capitaine de cette équipe, le vétéran Faker, entre un peu plus dans l'Histoire de l'esport, comme l'explique Laure Valée, consultante esport de franceinfo.

franceinfo : L'équipe sud-coréenne T1 remporte son quatrième titre mondial au terme d'une finale historique ?

Laure Valée : T1 est l'équipe la plus titrée de Corée du Sud. Cela fait près de 20 ans qu'elle domine la scène LoL sud-coréenne et donc mondiale. C'est son quatrième titre mondial. Une finale qui a rassemblé plus de 6,5 millions de spectateurs en pic en simultané, ce qui fait de ce match un record, du jamais vu pour une finale d'esport.

Ce titre de T1 a une portée nationale en Corée ?

C'est ça. Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a publié un communiqué de presse après la victoire pour les féliciter. C'est quelque chose qui représente énormément pour le peuple coréen.

À la tête de cette équipe, il y a le joueur le plus emblématique de League of Legends et peut-être de l'esport en général ?

Faker, c'est une légende du jeu, c'est l'équivalent d'un Michael Jordan ou d'un Lionel Messi peut-être, si on compare au sport traditionnel. À son actif, il a aujourd'hui 10 titres domestiques en Corée, et désormais quatre titres mondiaux. C'est du jamais vu, pour un joueur qui a gagné pour la première fois, il y a précisément 10 ans.

Et que représente Faker en Corée du Sud, où vous venez de passer plusieurs semaines ?

C'est une véritable star nationale. D'ailleurs, quand je me balade en Corée du Sud, et que je dis que je travaille dans l'esport, on me demande souvent si je connais Faker. Il est vraiment connu du grand public, au même titre que des acteurs de cinéma coréens, ou des groupes de K-pop. C'est un phénomène qu'on a du mal à s'imaginer en Europe. Et tant que personne n'aura égalé son palmarès, je ne pense pas qu'on aura de joueur aussi connu en Occident.