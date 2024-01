franceinfo conseil. Le leasing social permet de louer une voiture électrique pour 100 euros par mois

C’était l’une des mesures promises par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle : le leasing social, c'est-à-dire l’accès à une voiture électrique pour 100 euros par mois. Le Chef de l’État l’a rappelé mardi 16 janvier, il souhaite accompagner les français dans leurs déplacements tout en s’engageant dans la transition écologique.





Ce dispositif mis en place par l’État le 1er janvier, permet aux ménages les plus modestes de passer d’un véhicule thermique à un véhicule électrique, en louant une voiture neuve soit en LOA c’est à dire avec option d’achat soit en LLD, location longue durée pour trois ans minimum. Le coût est 100 € par mois ou 150 € pour un véhicule familial.

Certaines conditions sont nécessaires pour obtenir le leasing social. Déjà il faut être majeur et justifier d'un domicile en France. Ensuite, il faut que votre revenu fiscal de référence soit au maximum de 15 400 € par an et par part. Pour un couple sans enfant, par exemple, il faut gagner moins de 2 500 € par mois à deux. Autre condition, habiter à plus de 15 km de votre lieu de travail ou alors faire plus de 8 000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle.

Choisir des voitures éligibles au bonus écologique

Les voitures louées doivent répondre aux critères du nouveau bonus écologique français 2024.

On retrouve, par exemple, la Renault Megane E-Tech, la Twingo, les modèles électriques de chez Citroën et Peugeot mais aussi la Fiat 500-e. L’offre devrait s’élargir au fil des mois, mais pour en profiter, n’attendez pas car ce dispositif est limité. En allant sur la plateforme mon-leasing-electrique.gouv.fr, vous verrez si vous êtes éligible et vous pourrez entrer en contact avec le constructeur de votre choix pour passer commande.



Au-delà du véhicule en lui-même assurez-vous également que vous pouvez brancher votre véhicule en toute sécurité chez vous. D’ailleurs il existe des aides pour cette installation. Vérifiez aussi que la puissance de votre compteur électrique est suffisante pour le rechargement. Faites attention à ne pas dépasser 12 000 km par an, sinon des frais supplémentaires peuvent être à votre charge.

Enfin, gardez à l’esprit que comme pour toute location, il faudra rendre le véhicule en excellent état au bout de trois ans.