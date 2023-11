Franceinfo conseil : comment réduire ses dépenses de santé sans la sacrifier

Avec l'inflation, les dépenses de santé sont sacrifiées pour 6 Français sur 10, selon une étude d'Harmonie Mutuelle. Voici quelques pistes pour ne pas avoir à choisir entre santé et porte-monnaie.

Temps de lecture : 3 min

Depuis mercredi 1er novembre, le tarif de la consultation chez le médecin a augmenté. Elle ne coûte plus 25 euros mais 26,50 euros pour une consultation chez les généralistes qui ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires. Jusqu'à présent, le reste à charge annuel moyen que chaque Français doit dépenser pour sa santé après le remboursement par la sécurité sociale s’élève à 288 euros, selon une étude menée par Cofidis. Et avec l'inflation, les dépenses de santé sont souvent sacrifiées, révèle une étude d'Harmonie Mutuelle pour le quotidien Ouest France.

Pour faire des économies, comparez tout d'abord le prix des mutuelles, identifiez vos besoins : optique, dentaires, soins… N’hésitez pas à regarder les mutuelles en ligne, souvent moins chères ou à faire appel à un expert qui étudie votre contrat actuel et vous propose les mêmes prestations à un plus petit prix. C’est intéressant car c’est un service gratuit proposé, par exemple, par Omniiz ou encore lesexpertssante et qui permet quand même de faire une économie d’environ 300 euros par an. Et si vous n’avez pas envie de changer de mutuelle, ciblez-celles qui récompensent la fidélité. Car pour certaines, plus on reste, mieux on est remboursés.

Avant de prendre rendez-vous chez un spécialiste, ou de changer de lunettes, vérifiez toujours auprès de votre mutuelle si elle dispose d’un réseau de soins. Ce sont des plateformes regroupant des professionnels de santé qui pratiquent tous le tiers payant et s’engagent à plafonner leurs tarifs. Ainsi, vous serez mieux remboursés par votre mutuelle. Comptez entre 10 à 20% d’économie pour une couronne dentaire et 35% environ de réduction sur des verres optiques.

Se faire soigner par des étudiants

On peut aussi moins dépenser en se faisant soigner par des étudiants. Rassurez-vous ils sont toujours accompagnés par des professionnels et c'est possible dans tous les domaines : médecine générale, ostéopathie, chirurgie dentaire, podologie… Un super plan : on peut, par exemple, économiser entre 30 et 45 euros sur une séance d’ostéopathie, et c’est même en moyenne 40% moins cher pour les soins dentaires. Prévoyez juste un peu plus de temps, car parfois les actes sont plus longs à réaliser. Si ça vous intéresse, renseignez-vous auprès des centres hospitaliers, et des centres de santé universitaire.

Dernier filon avantageux, ce sont les centres de santé. Ils sont ouverts à tous, ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires. Le tiers payant vous permet de ne rien avancer et il n’y a donc pas de reste à charge. Il en existe plus de 2 200 en France. Vous pouvez trouver la liste en ligne sur le site FNCS.ORG rubrique : les centres de santé.