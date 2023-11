Franceinfo conseil. Comment protéger vos plantes du froid cet hiver

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et le froid s’installe doucement mais sûrement. Et sachez que, comme nous, certaines plantes sont frileuses et nous devons prendre soin d’elles. Pour cela vous pouvez réaliser un paillage, en réutilisant par exemple de l’herbe coupée, des écorces, des feuilles, des brindilles, ou même des déchets végétaux de cuisine comme les épluchures.

En fait, le paillis va venir protéger les pieds des plantes et les racines. Il empêche le froid de s’engouffrer dans la terre, qui peut conserver une certaine chaleur. Il suffit d’étendre des couches épaisses, au moins cinq centimètres autour du pied de la plante ou de l’arbre.

à lire aussi Santé : comment faire face aux températures qui baissent ?

Autre astuce : le voile d’hivernage. C’est un tissu léger et perméable qu’on place autour de la base de l’arbre ou de la plante, on le déplie et on enveloppe la plante. Il faut juste faire attention à laisser de l’espace autour des branches ou du feuillage pour ne pas étouffer le végétal. De la même manière il existe des cloches ou des dômes pour protéger votre plante frileuse de l’humidité et du gel.

L'iris : star des jardins d'hiver

Certaines plantes ne supportent pas du tout le froid, on les appelle espèces non rustiques. En fait, elles gèlent quand la température atteint 0°C. Par exemple, ce sont les fleurs tropicales, les cactées, les agrumes, les hibiscus, les géraniums, ou encore les palmiers. Tous ces végétaux doivent être placés à l’intérieur. N’attendez pas l’apparition du gel pour le faire. Ces plantes n’aiment pas les variations de températures.

Il existe des plantes qui survivent même en hiver. Certains végétaux résistent à des températures jusqu’à -20°C. Il y a le buis par exemple, en plus il est simple à entretenir, la lavande résiste au gel ainsi que la glycine, vous savez cette plante grimpante. Et la star des jardins d’hiver, c’est l’iris, cette plante violette et élégante. En plus d’avoir un charme certain, sachez qu’elle réclame peu d’entretien.