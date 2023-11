Franceinfo conseil. La SNCF met en vente des billets moins chers pour les vacances d'hiver

Les billets de train pour les vacances de février sont mis en vente à partir de mercredi 15 novembre par la SNCF. L’heure d’ouverture n’a pas été communiquée, mais elle devrait avoir lieu en début de matinée. Et bien entendu comme pour chaque mise en vente, les premiers arrivés seront les premiers servis.

Temps de lecture : 3 min

À partir de mercredi 15 novembre, la SNCF met en vente les billets de train pour les vacances de février. Les premiers billets sont moins chers et permettent d’avoir plus de choix concernant les dates et les horaires, mais vous pouvez aussi obtenir un meilleur placement dans le train et avoir la possibilité d’être assis à côté de vos proches si vous voyagez en groupe.

Cette mise en vente concerne les vacances d’hiver et plus particulièrement la période du 10 février au 24 mars 2024, en France mais aussi en Europe. Cela concerne les TGV inOui, les Intercités et les TGV Lyria. Pour les trains Ouigo, il est déjà possible de réserver son voyage depuis le 4 octobre.

Offre en cours pour les vacances de Noël

Ouigo propose en ce moment une opération promotionnelle pour la fin d’année 2023. Une nouvelle vente flash est en cours depuis lundi, 200 000 billets Ouigo sont mis en vente à moins de 19 euros sur des trajets du 15 novembre jusqu’au 20 décembre. Ces trains desservent une cinquantaine de gares en France, dans les plus grandes villes comme Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux, ou encore Strasbourg…

Vous avez jusqu’à dimanche 19 novembre pour profiter de ces petits prix.

Covoiturage

Si on n’a pas eu la chance de profiter de prix attractifs pour les vacances de Noël, il y a toujours la possibilité de voyager moins cher en covoiturant.

Le covoiturage est une bonne astuce pour se déplacer sans trop dépenser. Vous pouvez partager votre voiture en famille mais aussi avec des inconnus. Il existe de nombreux sites ou applications dédiées. Vous pouvez d’ailleurs retrouver la liste des plateformes référencées sur le site covoiturage.ecologie.gouv.fr



Le covoiturage est aussi une bonne solution dans nos trajets du quotidien. C’est bon pour la planète car c’est moins polluant et c’est économique car on partage les frais. De plus, il y a des aides comme une prime de 100 euros pour les conducteurs qui se lancent dans le co-voiturage courte distance. Elle est versée par les applications directement de manière progressive.

Sachez aussi que votre employeur peut prendre en charge ces trajets grâce au dispositif mobilité durable. Pour les salariés du privé, cette aide va jusqu’à 800 euros par an et 300 euros pour les salariés dans le secteur public. En plus, elle est cumulable avec le remboursement des transports en commun. Enfin il faut préciser aussi qu’il y a des aires et des voies réservées au covoiturage, ce qui offre un gain de temps.