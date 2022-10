Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées : des préjugés qui tombent

Les Petits Frères des Pauvres viennent de publier leur rapport sur l’isolement des personnes âgées, consacré à la vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées. Le rapport révèle un décalage entre la réalité et les idées reçues. Le sentiment amoureux ne s'émousse pas avec l'âge.

Les petits Frères des Pauvres ont publié début octobre leur septième rapport annuel, consacré à la vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées. L'amour n'a pas d'âge, c'est ce que montrent les résultats de ce rapport.

Beaucoup d'idées reçues persistent encore

Le sentiment amoureux s’émousserait avec l’âge. Une idée fausse, puisque 94% des personnes âgées déclarent être amoureuses de leur partenaire. Les clichés voudraient également que les vieux couples n’auraient plus rien à se dire et plus trop de raisons de communiquer entre eux. Pourtant, pour nos aînés, l’essentiel dans le couple, c’est la complicité, le rire et les confidences.

Autre sujet tabou : le corps. Dans notre société qui expose aisément la beauté des corps, ceux des aînés sont considérés comme non désirables. Pourtant, 71% des personnes âgées interrogées, trouvent qu’un corps qui vieillit peut rester désirable, une grande majorité d'entre nous pense que, passé un certain âge, la vie affective et sexuelle n’existe plus. Pourtant, une personne âgée sur deux déclare avoir des relations intimes et 91% en sont satisfaites.

Refaire sa vie quand on est vieux est parfois un impensable pour les proches. Et pourtant, pour une personne âgée sur deux vivant seule, les lieux de convivialité sont plébiscités pour faire des rencontres.

Ce que dénoncent les petits Frères des Pauvres à force de rapports annuels : "C'est briser les clichés pour lutter contre l’isolement de nos aînés. Si ces résultats sont rassurants dans une société qui impose à nos aînés l’invisibilité, il reste urgent de répondre humainement aux enjeux du vieillissement par un changement de regard général vis-à-vis d’eux".

7 millions de personnes âgées vivent seules

Une situation qui touche surtout les plus âgés : la bascule dans le "grand âge" étant un facteur majeur de bouleversement dans le parcours de couple et de risque d’isolement.

Les Petits Frères des Pauvres lancent également une campagne de sensibilisation et la saison 1 de leur podcast "Même pas mort" pour casser les tabous sur l'amour et la vie sexuelle des personnes âgées.

Pour briser encore plus les tabous, un défilé qui réunit jeunes et vieux aura lieu le 27 octobre 2022, à l’Hôtel de Ville de Paris. Il mettra à l’honneur les liens entre les générations et montrera que la beauté n’a pas d’âge !

La page Facebook des Petits Frères des Pauvres

Podcast "Coup de vieux", Oldyssey