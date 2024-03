Une assiette chauffante, qui peut notamment venir en aide aux plus anciens et aux aidants

Maceo Paris est une entreprise parisienne qui a conçu des assiettes qui permettent de garder la chaleur. Cette innovation aborde plusieurs problématiques liées à la manière dont nous consommons nos repas.

Ces assiettes thermiques jouent un rôle essentiel en préservant la saveur et la qualité des aliments, sur une plus longue période (environ 30 mn), contribuant ainsi à la réduction du gaspillage alimentaire, et à la prévention de problèmes digestifs, associés à la consommation d'aliments froids.

Cette innovation est bénéfique pour les personnes âgées et leurs aidants, et pour les personnes qui prennent leur temps pour manger, car elle leur permet de savourer leur repas à leur rythme, grâce à la conservation de la chaleur des plats, et sans se brûler, puisque c'est le cœur de l'assiette qui est chaud.

Le temps de chauffe des assiettes Maceo est divisé par trois, entraînant une économie d’énergie, de temps et de patience

Les assiettes sont équipées d'un noyau thermique qui accumule la chaleur et la restitue tout au long du repas, on peut les chauffer à plus de 120° sans risque, en moins de 2 min aux micro-ondes et au four.

Certaines assiettes sont réalisées pour les bébés, et elles sont toutes en porcelaine de Limoges, ou d'autres, fabriquées en Europe. Au-delà du mieux manger, à son rythme, il s'agit aussi pour les personnes âgées et leurs aidants de se réconcilier avec la table.