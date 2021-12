Un livre de recettes dédié aux grands-parents et à leurs petits-enfants

Le dimanche à 15h24 et 17h26

Grand-Mercredi est un site dédié aux 20 millions de seniors en France. Il vient de sortir un livre de 80 recettes pour que grands-parents et petits enfants cuisinent ensemble.

Aujourd'hui en France, les grands-mères sont relativement jeunes. De fait, on devient grand-mère en moyenne à 54 ans. Ces femmes sont donc généralement actives (certaines travaillent d’ailleurs encore) et sont connectées !

C’est pour ces grands-mères et grands-pères aussi du 21e siècle qu’a été créé le site Internet Grand-Mercredi.

"En regardant de plus près le marché de la famille, on a comptabilisé plus d’une centaine d’acteurs dédiés aux mamans, mais pas un seul pour les grands-mères." Sophie Gallet, cofondatrice du site à franceinfo

Ce nouvel espace virtuel offre des infos, des conseils, du vécu, des interviews, des billets d'humeur, des bonnes idées, du partage et de la bonne humeur... Par exemple, la rubrique "A l’aventure" propose des idées loisirs et sorties, à vivre main dans la main, avec les petits-enfants (restaurants amusants, expositions intelligentes, livres à lire ensemble) tandis que la rubrique "C’est du vécu" se veut plus sérieuse (droits des grands-parents par exemple).

Je cuisine pour mes petits-enfants est un livre de 80 recettes concoctées par Grand-Mercredi aux Editions First.

D’autre part, l’association Étoilés et Solidaires met en place pour les fêtes des initiatives comme : La Table de nos Aînés de Noël ; Les chefs et les personnalités s'invitent chez nos aînés, une distribution de colis de Noël à 130 seniors isolés, pour qu'ils puissent se concocter un dîner de Noël, entre autres idées.