Services à la personne : les Français estiment que ce secteur est essentiel et demandent son développement et sa valorisation

La population vieillit et le secteur des services d’aides à la personne, les SAP, est voué à un développement de fait. Face à ces besoins, il faut le renforcer et surtout valoriser et accompagner ceux qui y travaillent.

Le marché du service à la personne (SAP), en 2024 suit la tendance des années précédentes : un chiffre d’affaires moyen en hausse, des acteurs toujours plus nombreux, pour répondre à des besoins grandissants des services à la personne.

Le chiffre d'affaires moyen généré par ce secteur en 2024 est estimé à 18 milliards d'euros. L’aide à domicile représente 63% du marché des services à la personne.

Le secteur des SAP englobe 26 métiers différents

L'aide à domicile, aide aux devoirs, petits travaux, ménage à domicile, opérateur de téléassistance notamment, occupent une majeure partie de ce marché. La population vieillit et le secteur des SAP (Services d’aides à la personne), est voué à un développement de fait. Face à ces besoins, il faut le renforcer et surtout valoriser et accompagner ceux qui y travaillent.

Oui Care, un des poids lourds du secteur a commandé une étude à Occurence(La filiale du groupe Ifop ) pour sonder les Français sur leur perception des SAP;

Il en ressort que, selon l'étude Oui Care, "Les SAP sont perçus par les Français comme essentiels pour notre société, notamment parce qu’ils permettent de rompre l’isolement et qu’ils favorisent l’inclusion sociale. De plus, les Français estiment que les SAP sont indispensables à la fois pour l’accessibilité aux soins (73%) et pour l’amélioration de la santé publique (75%).

Les SAP sont également perçus comme importants pour l’économie, avec 82% des Français qui reconnaissent leur rôle dans la création d’emplois, et 71% qui soulignent leur contribution économique.

Malgré ces impacts positifs, 55% des Français estiment que les professionnels des SAP ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent. Parmi ceux qui partagent cette opinion, 71% mettent en avant la nécessité d’une reconnaissance générale et 69% soulignent l’importance d’améliorer les conditions de travail...