Paroles de vieux citoyens sur la fin de vie

Les Petits Frères des Pauvres enrichissent le débat sur la fin de vie en publiant un recueil de paroles de vieux citoyens qui ont souhaité s'exprimer sur le sujet.

La convention citoyenne sur la fin de vie a réuni 184 citoyennes et citoyens de tous horizons qui de décembre 2022 à mars 2023 ont eu pour mission de répondre à la question suivante :

"Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ?"

L’association les Petits Frères des Pauvres a travaillé en parallèle de la Convention citoyenne pour la fin de vie et a donné la parole aux personnes âgées, ce qui est assez rare, pour leur permettre d’apporter leurs réflexions sur ce sujet. L'association accompagne depuis plus de 75 ans des personnes, dans leur dernier quart de vie, seules ou isolées, aux revenus modestes, souvent fragilisées, elle a donc une expertise reconnue dans l’accompagnement des personnes malades ou en fin de vie.

Un manque de connaissances sur les dispositifs

Par exemple, manque de connaissances sur la Loi Claeys-Leonetti, les directives anticipées, la personne de confiance. Tous ces dispositifs sont largement méconnus des personnes accompagnées par l’Association, et qui ont répondu.

Selon l’étude BVA "Les Français et la fin de vie", réalisée en octobre 2022, pour le compte du ministère de la Santé et de la Prévention et le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, sur l’opinion à l’égard des lois actuelles, concernant la fin de vie, les Français apparaissent globalement partagés ; près d’un Français sur deux estime que les lois garantissent le respect de ses volontés et préférences pour sa fin de vie, et près d’un Français sur deux pense qu’elles ne le garantissent pas.

Quelques chiffres

En 2018, plus de la moitié des décès ont eu lieu en milieu hospitalier, dont 2/3 de personnes âgées de 75 ans et plus. Plus elles vieillissent, plus les personnes âgées meurent à domicile ou en EHPAD.

En 2019, la France était dotée de 2,8 lits de soins palliatifs pour 100.000 habitants, 26 départements n’avaient pas d’unité de soins palliatifs, et trois étaient insuffisamment dotés, avec moins d’un lit pour 100.000 habitants. La France comptait 428 unités mobiles de soins palliatifs, soit 0,64 pour 100.000 habitants. (Source : Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie).