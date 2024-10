Les seniors, cibles préférées des cybermenaces

Pour informer les seniors et les protéger, la CNIL et le site Cybermalveillance gouvernemental publient un guide sur les cybermenaces.

Les cybermenaces augmentent, surtout pendant les vacances, ciblant les personnes âgées en déplacement et leurs appareils connectés.

Pour accompagner les seniors, le site de cybermalveillance du gouvernement et la CNIL ont publié un nouveau guide intitulé "Cybersécurité : ayez les bons réflexes". Ce guide a pour objectif de sensibiliser les seniors aux dangers d'Internet et de proposer des conseils pratiques pour s'en protéger. Clair et accessible, il permet à chacun, quel que soit son niveau de compétence technique, de comprendre les enjeux de sécurité et d'appliquer des mesures de prévention efficaces.

"Ce guide permet à chacun de mesurer à quel point la cybersécurité est importante, et quel que soit son niveau de compétence technique, d'appliquer des gestes de prévention efficaces." Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité chez ESET France à franceinfo

