Les différentes aides pour les seniors

Pour les personnes les plus âgées, il est parfois difficile de réclamer certaines aides, par méconnaissance, ou par éloignement du numérique, puisque les demandes se font le plus souvent sur Internet. Voici quelques pistes, en commençant par l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Alors même que l'inflation fait baisser le pouvoir d'achat des Français, une récente étude la DREES (la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de statistiques), souligne que 321 200 personnes âgées ne toucheraient pas l'ex-minimum vieillesse alors qu'elles y ont droit. Le "minimum vieillesse", l'Allocation de solidarité aux personnes âgées ou l’ASPA aujourd’hui, est une aide bien trop méconnue en France.

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques constate dans une récente étude, qu'environ 50% des retraités éligibles ne la demanderaient pas. C’est un manque à gagner de 205 euros par mois, en moyenne, pour les personnes concernées. Alors, comment en bénéficier, et surtout comment repérer les aides dont on peut avoir besoin ?

16% des personnes éligibles et au courant des aides existantes décident d'y renoncer en raison de la lourdeur des démarches administrative. Vous êtes retraité ?Votre caisse de retraite ((CNAV, CARSAT, CGSS, CSS, MSA) peut vous apporter des aides, notamment si vous ne pouvez pas bénéficier de l’APA (allocation personnalisée d'autonomie).

Les aides pour faire face aux difficultés dans la vie quotidienne

Si vous avez besoin d’aide à domicile : courses, aide au ménage, livraison de repas, ou que vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, besoin d'une téléassistance, d'aménager votre logement, si vous avez besoin d’aide après une hospitalisation, si vous venez de déménage ou que votre proche aidant part en vacances ou est hospitalisé, vos caisses de retraites peuvent vous informer et vous aider.

Les caisses de retraite peuvent vous aider à financer un déménagement ou vous accompagner dans les démarches administratives liées au déménagement. Si vous allez vivre dans un lieu adapté, elles peuvent également vous accompagner.

Pour savoir de quelle caisse de retraite vous dépendez : le site info retraite, le site de l'Assurance retraite, le site de la Mutualité sociale agricole (MSA), le site du régime complémentaire AGIRC ARRCO et l'IRCANTEC.