Le regard de la génération Z sur les seniors : plutôt civique et solidaire

Avec l’amélioration des conditions de vie, on assiste à un allongement de l’espérance de vie en bonne santé. Les seniors de plus de 75 ans sont déjà plus de 6 millions en France et ils seront près de 12 millions en 2050.

Domitys, spécialiste des résidences seniors, est présent sur l’ensemble du territoire français et a lancé une grande enquête auprès des jeunes de la génération Z (les 18-24 ans), l' interrogeant sur son regard sur la vieillesse. La jeunesse aurait plutôt mal vécu les moments de confinement liés à la crise sanitaire.

Confinement et solitude, même constat chez les jeunes et les seniors

Mais qu’en est-il vraiment de la perception de la jeunesse vis-à-vis des seniors, qui eux-mêmes, ont souffert de cet "enfermement" et de la solitude ? L’étude réalisée en collaboration avec l’institut de sondage CSA Research sur un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 à 24 ans dégage quelques informations.

Il y a-il conflit de génération ?

À la question : "Qui a été le plus affecté par la crise Covid ?"

- 41% estiment que les seniors ont été autant impactés que les jeunes

- 28% que les jeunes ont été plus impactés

- 29% estiment que ce sont les seniors qui l’ont été davantage.

- Pour 65% des interrogés, un fossé existe entre les générations.

Un état d’esprit particulièrement civique vis-à-vis de leurs aînés

Est-ce que cela nous mène à une incompréhension totale ?

- 64% estiment, au sujet des mesures de restrictions durant la crise sanitaire (confinements, couvre-feux), qu’il était normal que les jeunes fassent des sacrifices pour protéger l’ensemble de la population, et notamment, les personnes âgées particulièrement exposées au virus.

- 63% partagent beaucoup de choses en commun avec les générations “seniors”. Pour 61% "il est plus difficile d’être jeune aujourd’hui", qu’à l’époque de leurs grands-parents, et 70% reconnaissent ne pas partager les mêmes idéaux.

Cette étude conforte Domitys dans la poursuite d'échanges intergénérationnels au sein des résidences seniors.

Appart'Age est une initiative Domitys de logements intergénérationnels