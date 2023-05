La loi de financement de la sécurité sociale propose des outils pour mieux vieillir chez soi

Le samedi à 15h56, 17h56 et 21h26

Quelles sont les solutions proposées pour pouvoir vieillir chez soi en toute sérénité ? Qu'est-ce que la loi de financement de la sécurité sociale propose et comment mettre tout cela en place ?

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 consacre une mission de centre de ressources territorial qui vise à permettre aux personnes âgées, de vieillir chez elles, et lorsque cet accompagnement n'est plus suffisant, développer une alternative à l'entrée en établissement, d’où la création de l’ehpad territorial, qui suit les personnes âgées, les aidants et les professionnels.

Le centre de ressources territorial ou/et Ehpad Territorial a pour objectif de permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile, grâce à un accompagnement renforcé, lorsqu’un accompagnement de base, déjà assuré par un service proposant de l’aide ou des soins à domicile, n’est plus adapté.

Le centre de ressources territorial se positionne comme une alternative au placement en institution.

La mission de centre de ressources territorial est divisée en 2 volets :

Il propose un appui aux professionnels du territoire (formation des professionnels, appui administratif et logistique, mise à disposition de compétences et ressources gérontologiques, gériatriques et de ressources et équipements spécialisés ou de locaux adaptés

Il propose un accompagnement renforcé pour des personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un accompagnement à domicile plus intensif, en alternative à l’EHPAD.

Selon Legifrance, "Cette mission peut être portée dans des conditions fixées par le présent arrêté : par un EHPAD, ainsi que le prévoit l'article 47 de la LFSS 2022 et l'article D.312-155-0 du code de l'action sociale et des familles.

Par un service à domicile, ainsi que le prévoit l'article D. 312-7-2 du code de l'action sociale et des familles".

Dans le Nord Est Essonne, l'Ehpad Territorial tient lieu de centre de ressources territorial.

