L'âgisme ou le poids de l'âge dans les rapports sociaux

Comment lutter contre l'âgisme, alors que se sont les chiffres qui imposent le sujet, avant même une prise de conscience collective pour agir ?

Selon le rapport mondial sur l’âgisme et l’OMS ( l’Organisation mondiale de la santé), " L’âge est l’une des premières choses que nous remarquons chez l’autre. On parle d’âgisme lorsque l’âge est utilisé pour catégoriser et diviser les personnes, de telles façons qu’elles subissent des préjudices et des injustices, qu’elles sont désavantagées ; et ce phénomène réduit la solidarité entre les générations" …

Selon le glossaire du site Stop discrimination publié par l'Union européenne, l'âgisme est un "préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge". Le rapport mondial sur l'âgisme fournit un cadre d'action pour réduire l'âgisme, y compris des recommandations spécifiques pour différents acteurs (par exemple, le gouvernement, les agences des Nations-Unies, les organisations de la société civile, le secteur privé).

Il rassemble les meilleures preuves disponibles sur la nature et l'ampleur de l'âgisme. Il décrit les stratégies efficaces pour prévenir et contrer l'âgisme, et donne des pistes de recherche pour améliorer notre compréhension de l'âgisme.

Pour se faire, un guide pour lancer le dialogue sur l'âgisme et un kit d'outils, sont proposés à tous.

L'âgisme un enjeu mondial. (CAPTURE D'ECRAN / OMS)

L'OMS a lancé en 2021, la Décennie pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030) pour réfléchir aussi sur le sujet de l'âgisme. L’occasion de réunir les gouvernements, la société civile, les organismes internationaux, les professionnels, le milieu universitaire, les médias et le secteur privé, pour mener sur une période de 10 ans une action concertée, et de collaborer en vue d’améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et des communautés, des pays dans lesquelles elles vivent.

Dans son livre, Véronique Cayado qui est docteure en psychologie et membre de la société française de gériatrie et gérontologie : Tu comprendras quand tu seras vieux, petit manuel anti-préjugés grand-âge, aux éditions Palio, décrypte et analyse le phénomène de l'âgisme qui est une discrimination condamnable.

Article 13 du traité d'Amsterdam.