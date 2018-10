franceinfo seniors. Une alliance d'entreprises pour bien vieillir chez soi

L'alliance d'entreprises aux service des seniors (Silver Alliance)

C'est en juin 2018 que Silver Alliance voit le jour. 18 entreprises françaises petites, moyennes ou grandes, ont signés une charte au service des seniors qui veulent et peuvent continuer à vivre chez eux.

Une charte les rassemble

1. Les membres de l’Alliance sont bienveillants entre eux et à l’égard du consommateur.

2. La loyauté doit présider aux pratiques et actes de chaque membre en interne comme dans leur relation au consommateur.

3. La transparence des informations données par chaque membre est totale. Chaque membre s’est engagé auprès de Silver Alliance à apporter des informations vérifiables, à respecter la charte de valeurs et à offrir la meilleure qualité de services auprès du consommateur.



4. Chaque membre s’engage à prescrire et/ou à commercialiser des produits et services qui ont prouvé leur efficacité, leur qualité et leur sécurité en particulier avec des standards éprouvés. Dans leurs activités et dans celles de leurs prestataires ou sous-traitants, chaque membre s'assure qu’un travail de qualité est effectué dans le respect des lois, des normes en vigueur et des règles de l’art.

5. Chaque membre s’engage à réserver un accueil privilégié au consommateur qui pourrait solliciter leurs conseils et parfois exprimer des difficultés de différentes natures.



6. L'éthique s’applique autant dans le développement des solutions de produits et services à destination du consommateur qu'entre les membres.

Le réseau

- 100% d'entreprises en croissance et taille diverse

- 500 000 clients

- 1 milliard d'euros de chiffres prévisionnel cumulé en 2018

- environ 25 000 emplois créés en France

- environ 1000 points de livraison des guides du bien vieillir à domicile distribués

Six critères autour de 80 solutions

- profiter de mon temps

- augmenter mon pouvoir d'achat

- rendre ma maison plus confortable

- bien vivre chez moi

- simplifier la vie administrative

- veiller sur ma santé

L'alliance de 18 entreprises (Silver Alliance)

Le numérique et le papier font bon ménage

Pour éviter toute source d'exclusion, le papier et le numérique sont privilégiés à égale hauteur. Chacun peut choisir son approche de ce nouvel outil et ainsi mieux comprendre et appréhender cette toute nouvelle proposition sur le marché.

Habitudes de consommation des plus de 60 ans

- les achats sont plus rationnels

- la qualité, l'accessibilité, la simplicité pour les paiements

- la proximité

- l'adéquation de leurs idées confrontée aux nouvelles propositions...

Les entreprises sont à l'écoute de l'évolution et des souhaits des seniors. Les seniors obligent donc les entreprises à s'adapter non seulement à eux mais aussi au reste de la société.