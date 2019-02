franceinfo seniors. Seniors âgés : le maintien à domicile avec les aidants

Pierre, 96 ans (LAURENCE VERMEIRE)

Tous les aidants décrivent une organisation acrobatique au quotidien. Comment s’organiser pour maintenir un parent à domicile ? Où trouver les bons interlocuteurs ?

Aidant, aidante, c'est une "personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne", selon l’article 51 de la loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Ils sont près de 11 millions, soit un français sur six, à accompagner un proche en situation de dépendance ou de handicap.

À l’horizon 2060, près d’un Français sur trois aura plus de 60 ans

Ce qui signifie une augmentation de 80% du nombre d’hommes et de femmes appartenant à cette tranche d’âge, d’après les projections de l’Insee. L’OCIRP (union d’organismes de prévoyance à but non lucratif ) prévoit que le nombre de personnes dépendantes en raison de leur âge doublera, passant de 1,2 million en 2013 à 2,3 millions en 2060. Un réel enjeu de société, si l’on considère que le nombre des aidants pourrait s’accroître proportionnellement et ainsi atteindre les 20 millions en 2060.

Si vous optez pour le maintien à domicile, avantages fiscaux et crédit d’impôt

L’avantage fiscal prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées pour des prestations de services à la personne dans la limite de 12 000 euros par an. Des majorations du plafond annuel de dépenses (jusqu’à 20 000 euros maximum) peuvent intervenir en fonction du nombre d’enfants à charge, de la présence d’enfants handicapés, d’ascendants vivant au domicile du déclarant… (article 199 sexdecies du code général des impôts).

Le réseau Petits-Fils est un réseau national d’aide à domicile pour les personnes âgées. Les prestations d'aide à la personne sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les auxiliaires de vie qui travaillent chez Petits-fils justifient d’une formation qualifiante d’auxiliaire de vie et d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans l’exercice du métier d’auxiliaire de vie auprès de personnes âgées.

Coviva est l’un des leaders français du maintien à domicile pour personnes âgées avec 25 agences Coviva et 4 agences MDSAP ouvertes en France.