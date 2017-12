franceinfo seniors. Revisiter les lieux de son passé

Petite conversation autour du temps qui passe. (Thomas SERUSIER)

Domitys fait partie des leaders en France des Résidences Services Seniors.



Les engagements de Domitys

6 critères :

- Fournir des services de qualité

- Accompagner en respectant la vie privée

- Favoriser la liberté et le bien-être

- Être garant du respect et de la dignité de chacun

- Proposer des activités quotidiennes qui favorisent le lien social, la rencontre et le partage.

Des parcours pour échanger

Ces parcours rassemblent de petits groupes de résidents qui souhaitent échanger sur la façon dont ils vivent leur vieillesse.

L'objectif de ce parcours est de changer l'image du vieillissement dans un monde où les personnes âgées ont parfois l'impression qu'elles n'ont plus d'utilité.

Se confier en voiture

C'est une idée qui vient d'un jeune community, Thomas, qui a mis en place ces balades en voitures.

Que se passe t-il lors de ces balades ?

Les résidents se racontent :

- leur vie

- leurs souvenirs heureux, malheureux...

- leurs envies

- la vieillesse

- la famille

- le rapport aux atres...

De tout cela ressort de la matière sur laquelle travailler et rendre la vie plus simple et plus facile , surtout pour bien vivre le passage à une nouvelle année.