franceinfo seniors. Quelles connections entre un réseau neuronal profond embarqué et des aides auditives ?

Bienvenue dans le monde où les aides auditives et votre cerveau ne font qu'un. (OTICON MORE)

Doté d’un réseau neuronal profond (RNP) qui a été nourri avec 12 millions de scènes sonores, Oticon More (nouvelle aide auditive intelligente), a une puissance de traitement impressionnante, qui permet d'optimiser les sons de l’environnement de l’utilisateur en temps réel.

Un RNP, qu'est-ce que c'est ?

Un réseau neuronal profond est capable d’imiter la manière dont le cerveau apprend. De nombreuses études ont démontré que la fonctionnalité optimale du cerveau dépend de sa capacité d’accès à tous les sons environnants. Oticon More a développé une plateforme d’aide auditive spécialisée qui offre une expérience sonore sans précédent à tous ceux qui présentent une perte auditive.

En se tournant vers le réel, cette société danoise a pour politique de sortir du laboratoire pour enregistrer des sons authentiques, et à les utiliser pour créer une base de données sonores comme dans une encyclopédie.

Grâce à l’apprentissage de son réseau neuronal profond nourri par cette base de données phénoménale, cette aide auditive d’un nouveau genre, mais proche de la réalité, est en mesure d’évaluer tous les types de sons, selon leurs détails, et à quoi ils doivent ressembler. Elle gère de manière automatique et fluide des environnements d’écoute variés, avec une précision chirurgicale.

Cependant, près de 30% des utilisateurs de prothèses auditives sont entourés de sons complexes. Les aides d’audition traditionnelles filtrent les bruits dérangeants et les voix secondaires, ce qui peut créer une sorte d’isolement. Pour contrecarrer ce problème, Oticon More propose un accès clair aux sons significatifs tout en assurant un certain confort d’écoute et un contraste sonore efficace.

Tout l'univers sonore à nouveau dans vos oreilles. (OTICON MORE)

D'autres infos sur les aides auditives

Audikafull

Livio AI

Evoke