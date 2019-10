franceinfo seniors. "Oldyssey", un livre sur un tour du monde de la vieillesse

Inspirés par leurs grands-parents, Julia Mourri et Clément Boxebeld ont voulu offrir un regard neuf sur la vieillesse, dans un tour du monde qui, mieux que des beaux discours, raconte comment des initiatives rapprochent les générations.

Avant même d'avoir 30 ans, les auteurs de cette aventure, Julia Mourri et Clément Boxebeld, se sont demandé : comment vieillit-on ailleurs, dans d'autres pays ? Quittant leur travail, journaliste pour l'une, consultant pour l'autre, ils se sont lancés dans une année de voyage à la rencontre des anciens. Sur leur route, ils ont découvert des dizaines de lieux, d'expérimentations et de méthodes qui méritent d'être répliqués.

Un an de voyage, un mois dans chaque pays, des rencontres, des photos, des vidéos, des amitiés

Un an d'Oldyssey est raconté dans un livre avec de nombreuses histoires de rencontres, d'annecdotes, de vies, de tradition...Oldyssey, un tour du monde de la vieillesse est publié au Seuil.

Au Sénégal, les vieux se mobilisent pour l'avenir, quitte à remettre en cause leurs traditions

Les deux auteurs, Julia et Clément, nous invitent à comprendre ce qui se fait ailleurs pour remettre en question le rôle des plus âgés et les valoriser comme moteurs du changement, aux côtés des autres générations.

L'aventure continue cette année, mais cette fois en France.