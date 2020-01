franceinfo seniors. Les mangas s'inspirent de la vie des personnes âgées

Les temps retrouvés, rides et romance n'ont jamais aussi bien cohabités ! (© BY HIRAI COCCORO / KI-OON)

Depuis quelques temps en Occident, les mangas ayant des personnes âgées comme protagonistes enregistrent un véritable succès.

Origine des mangas

Le terme "manga" est composé de deux idéogrammes (ou Kanji) : man , qui signifie, selon le contexte, l'imprécision ou la légèreté, et ga qui désigne la représentation graphique. Le manga est un dessin au trait libre ou bien esquisse.

Aujourd'hui, au Japon, le terme est employé pour désigner les bandes dessinées, quelle que soit leur origine géographique. Au Japon, tout le monde lit du manga, n'importe où, et n'importe quand. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et c'est très bon marché.

Selon les statistiques officielles, 27,7% des Japonais ont plus de 65 ans

Il y a 10 ans, les plus de 65 ans étaient 21,5% à peine, et d'ici 2040, la part des ménages composés de personnes âgées de 65 ans ou plus, représentera 44,2%.

Il y a toujours eu des personnages âgés dans les mangas et les films d’animation au Japon, ils jouaient en général un rôle secondaire : une grand-mère aimante, une personne nécessitant des soins infirmiers ou un vénérable sage.

Manga Les Temps retrouvés, tome 1 de Kei Fujii et Cocoro Hirai

Synopsis :

"Coup de foudre au centre Gin ! Ippei, fringant retraité, voit la vie en rose depuis qu’il a posé les yeux sur Kotoko, nouvelle recrue du club de musique de la maison de retraite. À son âge, il ne pensait pas revivre de telles émotions et s’imaginait plutôt passer ses journées à s’occuper de ses petits-enfants ou à papoter avec ses camarades septuagénaires…

Et pourtant, son cœur bat comme à ses 20 ans pour l’élégante vieille dame. Mais comment réapprendre à séduire quand on n’a plus l’habitude de la drague et qu’il faut faire face au poids écrasant des conventions sociales ?"



