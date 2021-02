franceinfo seniors. Le site Terre des Seniors simplifie le quotidien et crée du lien

Terre des seniors, un site communautaire pour les plus de 50 ans. (TERRE DES SENIORS)

Le site Terre des Seniors a vu le jour en 2012. Il s’agit d’un site communautaire qui propose de nombreuses activités pour les cinquantenaires et plus.

Vous pouvez par exemple vous inscrire à des cours en salle ou à distance, participer à des œuvres de bienfaisance. Il est aussi possible de proposer ses services en tant que particulier ou professionnel, en postant des petites annonces. Vous pouvez trouver ou proposer des services en tout genre tels que des services à domicile, du bricolage, des gîtes et chambres d’hôtes, des massages, dépannages et bien plus.

Qu’en est-il de la tarification ?

Il faut prévoir un budget de 180 euros par an pour que votre annonce soit visible durant 12 mois. Il y a ensuite d’autres options facultatives, mais intéressantes :

- Option "Annonce encadrée" pour 15, 30 ou 60 jours : vous pouvez avoir jusqu’à 15 fois plus de vues ;

- Option "Annonce en tête" durant 15, 30 ou 60 jours : cela vous permet d’avoir environ 50 fois plus de vues ;

- Option "Premium" pour 15, 30 ou 60 jours : vous pouvez récolter jusqu’à 500 fois plus de vues qu’avec le tarif basique.

Le site est-il facile à utiliser ?

Tous les services proposés sont présentés explicitement, dès que vous accédez à la plateforme. Vous pouvez voir les options disponibles en positionnant le curseur sur l’offre qui vous intéresse. Voici la liste des bons plans accessibles.

- Tourisme (hôtel, camping ou encore logements insolites) ;

- Loisirs et sorties (Culture, sport ou encore bénévolat) ;

- Shopping (gastronomie, cadeaux, artisanat…) ;

- Santé et Bien-être (soins naturels, remise en forme ou encore thérapeutes);

- Services à domicile (ménage, cuisine, garde d’enfants et bien d’autres encore) ;

- Maison et Habitat (gestion immobilière, jardinage ou encore bricolage) ;

- Cours pour Seniors (danse, musique, langue, informatique et divers) ;

- Emploi pour Seniors ...

Il est également possible d’effectuer des recherches spécifiques de bons plans en fonction de la région où vous vous trouvez ou encore de la catégorie de service qui vous intéresse.

Pour publier une annonce, il suffit de cliquer sur l’onglet : "JE PROPOSE MES SERVICES".