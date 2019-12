franceinfo seniors. Le site d'avis "Papyhappy" change le regard sur les logements seniors

Logement seniors et si on partait en Espagne ? (LE ROLLAND ALFRED)

Annuaire d'avis et comparateur des résidences et maisons de retraite, Papyhappy, c’est une équipe d’experts qui visite des établissements sur toute la France et l'Espagne, et qui évalue les résidences en client "mystère".

À la naissance de Papyhappy, en juillet 2016, l’entreprise voulait répondre à une problématique rencontrée par tous les seniors et les familles :

- Quelles solutions de logement s’offrent à notre situation ?

- Comment envisager le déménagement comme un nouveau projet de vie et non comme une transition brutale ?

C’est sur ce principe que Papyhappy voit le jour, et donne naissance à la première plateforme collaborative du logement senior. Outil d’aide à la décision quant au choix d’un futur logement senior, la volonté de Papyhappy est d’apporter une réponse claire et bienveillante aux personnes en quête d’un logement senior.

Papyhappy facilite l’accès à l’information sur les logements, grâce à des avis, basés sur des notes

Les internautes témoignent de leur propre opinion sur les logements. Les EPAHD et autres logements seniors peuvent eux aussi apporter leurs avis et témoignages. Tous les avis PapyHappy sont accessibles gratuitement sur la plateforme.

- accueil

- propreté

- services

- restaurant...

Des conseillers vous accompagnent dans la recherche de votre futur logement senior. Quels que soient vos besoins et vos attentes. Papyhappy donne une nouvelle vision du logement senior et redonne le choix aux personnes âgées et leur entourage en proposant une plateforme qui référence plus de 11 000 établissements en France (EHPAD, résidences services seniors et résidences autonomie).

Cette année Papyhappy s’implante en Espagne

Pappyhappy devient ainsi la première plateforme du logement senior multi-pays. L’Espagne voit son modèle évoluer et ressembler à celui de la France. Comme tous les pays, ils doivent faire face à un changement sociétal : le nombre de seniors est en constante augmentation, tandis que l’entourage est de plus en plus confronté à des difficultés pour leur prise en charge globale.

C’est pour cette raison que Papyhappy propose, sans changer de site internet, de rechercher des résidences en Espagne depuis la France, et vice versa. Les seniors français et espagnols ont donc le choix parmi plus de 5 000 résidences référencées en Espagne et plus de 11 000 en France.

Le vrai du faux/une place en ehpad coute t-elle-entre 1500 et 1700 euros par mois.

