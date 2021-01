franceinfo seniors. La startup Colette Club permet aux seniors de partager leur logement avec un jeune

La startup Colette (page Facebook) veut favoriser et encourager la cohabitation intergénérationnelle. (COLETTE CLUB)

La startup Colette ou Colette Club aide depuis 2019 des jeunes jusqu'à 30 ans, à s'installer chez des seniors qui ont des chambres libres à louer, pour l'instant à Paris et en Île de France.

Pourquoi Colette ?

"Colette, c’est la grand-mère avec qui on aime prendre le thé, regarder les albums photos, partager des souvenirs... Colette est souriante, mamie gâteau, chaleureuse, et toujours de bonne humeur ! Si Colette existait vraiment, ça serait notre hôte idéale, avec qui on voudrait tous cohabiter."

164 520 femmes de 60 ans et plus, sont prénommées Colette en France et 80% des Colette en France ont 60 ans ou plus, en 2020.

Mieux résister ensemble, entre jeunes et seniors, à la solitude accentuée par la crise sanitaire

La pandémie accentue la solitude et les problèmes économiques chez les jeunes et les seniors.

Et si on permettait aux aînés, qui sont les plus touchés par la solitude et l’isolement, de louer les chambres libres à leur domicile à des jeunes ? Matthieu Vaxelaire, co-fondateur du Colette Club

Comment ça marche ?

1 Inscription sur la plateforme

2 Intégration dans le club

3 Mise en relation avec les hôtes

4 Accompagnement

Jeunes et moins jeunes s’inscrivent gratuitement sur Colette, sur parrainage d’un autre membre de la communauté de confiance.