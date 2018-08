franceinfo seniors . La France, dernière étape de l'été de "l'Oldyssey" de Julia et Clément

Mimi et Daddy et la fidélité (OLDYSSEY)

Oldyssey, c'est le projet de Julia et Clément qui font le tour du monde des anciens et mettent en avant des initiatives dans chaque pays visité.

Selon un sondage IPSOS pour le magazine Notre Temps paru au mois de juillet :

La France n'est pas un pays de vieux !

- les 75 ans et plus formeraient 9% de la population contre un ressenti général de 30%.

Oui, les Français aiment les seniors ! Non, les personnes âgées ne sont pas égoïstes. Notre sondage balaie nombre d’idées reçues. Il pointe aussi les attentes fortes de l’opinion vis-à-vis des pouvoirs publics dans leur action en direction du grand âge. Car les grèves dans les Ehpad ont laissé des traces les journalistes Jean-Christophe Martineau et Florence Monteil

Au- delà des préjugés et des ressentis, Julia et Clément ont choisi de parler avec Pierre et Lydia, 70 ans de mariage. de la fidélité.

La fidélité, une notion qui concerne toutes les générations ?

Ils sont 86% des moins de 30 ans à estimer que la fidélité est très importante, selon la grande enquête Génération What réalisée ce printemps en Europe.

La dame au cabanon. (OLDYSSEY)

Voir sa nana embrasser un autre comédien, c'est insupportable Jean Dujardin, acteur

Julia et Clément continuent leur Odyssey tous le mois dans le magazine Notre Temps. Une page, un pays.