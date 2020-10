franceinfo seniors. L'illectronisme, nouvelle cause d'inégalité sociale, culturelle ou économique

L'illectronisme touche toutes les catégories de la population (FREDERIQUE MARIE / FRANCE INFO / RADIO FRANCE)

À l’heure où l’Etat veut que 100 % des démarches administratives soient accessibles en ligne d’ici à 2022, si la dématérialisation permet de simplifier l’accès aux informations et aux documents administratifs pour une majorité d’usagers, elle comporte un risque de recul de l’accès aux droits, et un danger d’exclusion pour nombre d’entre eux.

La pandémie a creusé la fracture numérique en France. L’illectronisme touche toutes les catégories de population.

Qu’est-ce que l’illectronisme?

Le mot ne désigne pas une situation unique mais des situations ou des réalités différentes : de ceux qui ne maîtrisent pas l’outil (souris, clavier, copier-coller, bureau sur écran…) à ceux qui ne comprennent pas le monde numérique et les notions qui lui appartiennent (moteur de recherche, réseaux, Web, site…) ou à ceux qui en ont un usage ludique ou d’échange personnel mais sont dépassés dès lors qu’il faut effectuer une démarche ou une recherche efficace.

Le Sps (Syndicat de la presse sociale) veille à ce que que la dématérialisation de l’accès aux services publics n’engendre pas de rupture d’égalité entre les usagers.

- Conserver plusieurs modalités d’accès aux services Aucune démarche administrative ne doit être accessible publics uniquement par voie dématérialisée.

- Repérer et accompagner les personnes en difficulté avec le numérique en mettant en place des dispositifs pérennes d’accompagnement des usagers.

- Prendre en compte les difficultés de mise en œuvre en créant une clause de protection des usagers en cas de problème technique leur permettant de ne pas être considérés comme responsables du non-aboutissement de leur démarche.

- Améliorer et simplifier les démarches dématérialisées pour les usagers en favorisant, par exemple, l’usage d’un identifiant unique pour accéder à l’ensemble des services, et en privilégiant un langage simple, la navigation fluide et la facilité.

Le syndicat de la presse sociale rassemble plus de 80 éditeurs

Le SPS s'adresse à des associations, coopératives, mutuelles, syndicats, afin de représenter, défendre et promouvoir l’information sociale. Il compte au total une centaine de publications offrant à ses 20 millions de lecteurs une très grande variété de périodicités, de moyens mis en œuvre et de tirages. Par ailleurs, il offre à ses éditeurs des services personnalisés.

4 Français sur 10 se sentent "en difficulté" avec le numérique. C’est pourquoi, depuis 2013, Emmaüs Connect agit pour permettre l’inclusion numérique des plus fragiles.