franceinfo seniors. Des voyages responsables et solidaires

Michelle en Iran (Voyager Autrement)

Depuis 2000, Voyager Autrement propose des circuits qui marient découvertes culturelles et rencontres, tout cela pour mieux appréhender les réalités économiques et sociales des pays visités.

Le voyage est un outil d'échanges et de communication

- En donnant aux voyageurs des clés de compréhension par l'intermédiaire de guides locaux et des acteurs impliqués.

- Les voyageurs contribuent aussi à promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement, de la culture et de la solidarité.

Des voyages participatifs

- "Voyager Autrement" participe au soutien d'activités économiques et sociales grâce à un budget solidaire (10 000 euros budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).

Les destinations

Asie

Iran, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Laos, Birmanie, Chine, Ouzbékistan, Népal, Corée du Sud, Philippines, Mongolie, Caucase Sud (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan), Tibet, Bhoutan…



Amérique Latine et Centrale

Pérou, Colombie, Equateur, Argentine, Brésil, Bolivie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Cuba, Chili, Nicaragua, Panama...



Afrique

Sénégal, Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Madagascar, Tunisie, Ghana, Togo, Bénin, Afrique du Sud, Burkina Faso, Botswana…



Europe

Roumanie, Macédoine, Albanie…

Des livres en Ethiopie. (L.Crabouliet)

La fréquentation des pays

2% des voyageurs vont en Europe

5% en Amérique

40% en Afrique

53% en Asie

L'âge des voyageurs

- 65% des voyageurs ont plus de 60 ans

- la plus jeune a 20 ans et la doyenne 86 ans.

Le sexe des voyageurs

- 64% de femmes

- 36% d'hommes

Les voyageurs découvrent également des ONG partenaires qui sont sur le terrain et comprennent alors leurs actions.

Ecoutez Sabine Gosselin, elle prépare les circuits de "Voyager Autrement"