franceinfo seniors. Aidant Attitude

Aidant Attitude est un fonds de dotations à but non lucratif ayant pour mission l'information et la prévention de tout aidant proche ou professionnel, confronté à l'accompagnement d'un proche.

Ses missions

- informer

- rassurer

- prévenir

- trouver des solutions

- partager des expériences...

L'information et la prévention

- web

- vidéo

- conférences

- réseaux sociaux

- évènementiel

Fédération Française du senior

- Agir dans le champs de la silver économie et dans celui de l'économie sociale et solidaire, sur toute la France et à l'international.

- Maintenir les seniors à l'emploi.

- Générer la création de clubs de seniors actifs et créer du lien social, qu'ils soient en activité professionnelle, au chômage ou à la retraite

- Engager toute forme de partenariats au profit des clubs adhérents.

Profil aidant

Chaque aidant représente un cas particulier, de par la pathologie de l’aidé, sa situation sociale, son environnement familial, sa capacité de financement, son rapport au proche aidé, sa personnalité, son positionnement dans l’entreprise et sa situation géographique.

En 2015 : 1 salarié sur 6 est aidant

En 2030 : ce sera 1 salarié sur 4

Les aidants sont exposés à un risque de surmortalité de 60% dans les 3 ans qui suivent le diagnostic.

24% des arrêts de travail non prévus sont ceux des aidants. On compte en moyenne 16 jours d’absence par an par salarié aidant pour assurer leur charge.

Que peut-on trouver sur le site de Aidant Attitude ?

On y trouve toute l’actualité sur la dépendance :

- les nouveautés technologiques,

- les grands rendez-vous,

- les différentes actions ;

- des fiches pratiques sur les maladies d’Alzheimer et Parkinson, les aidants familiaux, les aides sociales ;

- des témoignages...

- tout sur le congé de proche aidant

Pourquoi avoir créé ce site?