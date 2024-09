DometVie, spécialiste des travaux d’aménagement adaptés pour les seniors, aide ces derniers dans leurs démarches

DometVie permet aux personnes atteintes d’une perte de mobilité de rester chez elles : depuis le diagnostic de l’habitat, aux conseils en aménagement et en financement à la réalisation des travaux, et jusqu’aux contrats de maintenance.

Fondée en 2012 par Mickaël Cohen et Nicolas Saumont, amis d’enfance, DometVie est spécialisé dans l’aménagement et l’adaptation du domicile pour les seniors et les personnes en situation de handicap. Le maintien à domicile donne l’occasion de maintenir ses liens sociaux avec les proches. DometVie c'est aussi l'accompagnement des seniors dans leurs démarches MaPrimeAdapt’.

Ce dispositif vise à apporter une aide financière à l’amélioration de l’habitat pour personnes âgées, afin qu’elles puissent adapter leur domicile et faciliter leur quotidien. Le programme comporte deux volets : conseils et assistance pour réaliser des travaux et des modifications dans un logement, et subventions permettant de les financer en partie.

Accompagner dans un parcours long et fastidieux

Cette aide vise à faciliter l’autonomie et à améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite en leur permettant de réaliser des travaux d’adaptation nécessaires. Mais souvent, les démarches sont laborieuses, entre les différents critères d’éligibilité, la constitution du dossier, le diagnostic par un Assistant à maîtrise d’ouvrage, les conseils éventuels d'un ergothérapeute, la réalisation des travaux, etc. Ainsi, DometVie accompagne ceux qui le souhaitent dans ce chemin compliqué vers un habitat où l'on se sent au mieux.