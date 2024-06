Autonomie à domicile des retraités fragilisés : une nouvelle application

L'application Ellii accompagne de manière personnalisée et préventive vos conditions physiques et cérébrales tout en s'amusant. "Dans la mythologie nordique, Elli est la déesse de la vieillesse. Selon le mythe de la mythologie nordique, le dieu Thor a été mis au défi par le géant Útgarða-Loki de lutter contre Elli qui le vainquit."

Co-construit avec des seniors pour être particulièrement facile d’accès et d’usage, l’application Ellii permet de faire de la prévention en s’amusant. Ouverte au public depuis avril 2023, Yoga, initiation à l’IA, cours de cuisine, de dessin, la plate-forme propose plus de 10 types d’ateliers, dédiés à la stimulation physique, cérébrale et sociale.

Inspirés par les thérapies non médicamenteuses, soutenus par le centre d’innovation et d’usages en santé (CIUS), des ateliers digitaux, collectifs et interactifs sont animés en petits groupes par des experts qualifiés. Les seniors qui choisissent Ellii restent libres de leur choix. Ils peuvent y mettre fin, quand ils le souhaitent sans contrainte d’abonnement.



Depuis avril 2024, suite à deux conventions signées avec la Carsat Sud-Est et la Carsat Normandie Ellii fait partie des aides que l’Assurance retraite peut désormais proposer aux retraités éligibles au dispositif OSCAR, afin de prévenir la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile.

Le déploiement de cette nouvelle génération de plans d’aides, a débuté au mois de juillet 2021 dans toutes les régions de France. Les plans d’aides OSCAR (Offre de services coordonnée pour l’accompagnement de ma retraite.) remplaceront à terme les plans d’action personnalisés.

En savoir plus sur le dispositif sur partenairesactionsociale.fr