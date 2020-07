franceinfo junior. Une famille raconte son voyage autour du monde

Un globe terrestre. Photo d'illustration. (PHILIPPE CLÉMENT / MAXPPP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été avec les questions des enfants et les réponses d'un ou une invitée.

Mercredi 15 juillet, l'émission part en voyage autour du monde avec une famille qui s'est lancée dans l'aventure il y a quelques mois déjà. Thaïlande, Inde, Maldives... Au micro, Angélique Gautier raconte aux enfants son périple avec son compagnon et leur fils de 7 ans, Quentin. Un voyage commencé le 30 décembre 2019 et qui devrait se terminer le 4 janvier 2021. Un voyage d'un an donc, qui connaît des aléas, notamment avec la crise sanitaire du coronavirus, qui a paralysé une bonne partie du monde ces derniers mois. C'est ce que raconte au micro l'invitée de franceinfo junior.

Où dort la famille pendant son voyage autour du monde ? Quels pays ont-ils traversé et quelles traditions ont-ils vu au cours de leur voyage ? Est-ce que des gens les ont aidés ou hébergés ? Dans franceinfo junior, Emma, 9 ans, pose ses questions à Angélique Gautier. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour sur cette famille en voyage autour du monde.