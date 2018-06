franceinfo junior. Un champion de la mémoire donne ses astuces pour ne rien oublier

Le spécialiste de la mémoire, Sébastien Martinez, au micro de franceinfo junior, depuis un studio de Radio France. Il répondait à des questions d'élèves de CM2. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

À l'école ou dans la vie quotidienne, de ses leçons d'histoire aux clés de voiture, comment ne rien oublier ? Dans la rédaction lundi, six élèves de CM2 d'une école du 19e arrondissement de Paris posent leurs questions sur la mémoire. Pour leur répondre : Sébastien Martinez, ancien champion de France de la mémoire, qui vient de publier La mémoire est un jeu (éd. Premier parallèle). C'est Marian qui ouvre le bal des questions : "Comment le cerveau fonctionne-t-il ?" Le spécialiste de la mémoire explique qu'il y a "trois étapes indispensables : être capable d'être attentif, être capable d'imaginer dans nos têtes l'information et trois, et revoir pour ancrer une information et ne pas l'oublier."

Puis, ensemble, ils font un petit jeu pour tester leur mémoire et apprendre quelques bonnes astuces : Sébastien Martinez leur explique par exemple que pour se souvenir de la capitale du Cameroun, Yaoundé, on peut appliquer des images, des sonorités : un yaourt pour le début du mot et une image de jeu de dés pour la fin. Un exercice d'imagination mais aussi d'entrainement.

"Comment ça se fait que quand on rêve, le matin, on ne se souvient plus trop de son rêve ? Comment on devient un champion de la mémoire ?"

Au micro de franceinfo junior, vous pouvez écouter les questions des enfants et les réponses de Sébastien Martinez, professionnel de la mémoire et auteur de La mémoire est un jeu (éd. Premier parallèle).