franceinfo junior. Rentrée des classes : comment reprendre le bon rythme de sommeil ?

Un enfant dort dans sa chambre. (MAXPPP)

Finies les vacances, les grandes veillées et les longues grasses matinées. Lundi 2 septembre, il faudra recaler son réveil et son sommeil sur le rythme de la rentrée des classes pour les enfants. Et ce n'est pas toujours facile de se coucher tôt et se lever tôt à nouveau, alors comment s'y prendre ? Dans franceinfo junior, Lina, Michel et Lucie ont entre 9 et 10 ans et ils posent leurs questions à Lesly Hercot-Hammel, psychologue clinicienne, spécialiste de la prise en charge des troubles liés au sommeil et à la vigilance. Elle travaille au Centre médical de la veille du sommeil (CMVS) à Paris.

Recaler son rythme de sommeil avant la rentrée des classes, pour la spécialiste, c'est un vrai enjeu : "C'est un décalage de rythme qui a lieu pendant les vacances et qui peut parfois correspondre pour les adultes à un décalage horaire. Pour reprendre correctement le rythme et attaquer la rentrée, l'idéal est de remettre un rythme en place un tout petit peu avant, une semaine avant", conseille la psychologue clinicienne Lesly Hercot-Hammel.

10 à 12 heures de sommeil pour un enfant

Lina, 9 ans, lui demande s'il y a un rapport entre le fait de dormir – bien ou mal – et la fatigue qu'on peut ressentir la journée, à l'école. "Bien sûr, lui répond l'invitée de franceinfo junior. La nuit est nécessaire pour récupérer, pour intégrer les informations que l'on entend en classe et que l'on retient. On a besoin de la nuit pour les stocker. Et on a aussi une phase de récupération pendant la nuit : on se repose et on recharge les batteries. Lorsqu'on dort mal, on est fatigué la journée." Et si on dort mal la nuit, explique l'invitée, il y a "un effet sur l'apprentissage en journée."

Alors "quel serait l'idéal d'heures de sommeil pour bien être en forme au révieil ?" interroge Michel, 10 ans. "Ça dépend. Tout le monde n'a pas besoin de la même quantité de sommeil. En principe pour un enfant, il est nécessaire de dormir de 10 à 12 heures." Mais il est parfois compliqué de le faire "car les parents rentrent tard, ils veulent profiter de leurs enfants. Et les enfants suivent de plus en plus le rythme des adultes."

Pas d'écran avant de se mettre au lit

Lucie, 10 ans et demi, se demande "pourquoi on a du mal à s'endormir" et si ça vient par exemple des écrans ou des activités qu'on fait avant de se mettre au lit. La psychologue clinicienne Lesly Hercot-Hammel lui explique : "Les écrans, c'est un vrai problème. Lorsqu'on est énervé, on a le rythme cardiaque qui s'accélère. (...) Les écrans ont une lumière bleue qui bloque la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone qui permet d'avoir besoin de dormir, d'avoir envie de dormir. Donc on ne peut pas s'endormir car le cerveau pense que c'est le jour." Que faire alors avant de s'endormir ? La spécialiste conseille : "Arrêter les écrans complètement et avoir une activité plutôt calme" comme la lecture. Sur cette page, réécoutez en entier notre émission du jour sur les rythmes de sommeil avec les conseils d'une psychologue clinicienne et les questions de trois enfants.