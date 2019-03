franceinfo junior. Qui a créé Dragon Ball ?

Dragon Ball Super Broly. (BIRD STUDIO/SHUEISHA)

Freezer, Son Goku ou encore Vegeta... Les héros-stars de Dragon Ball reviennent sur grand écran dans le film Dragon Ball Super : Broly, sorti en salles ce mercredi 13 mars. Ils vont devoir vaincre le Super Saïyen Légendaire Broly.

Sur la mythique saga japonaise et ses héros, trois collégiens - Malyssia, Yona et Théo - ont des questions à poser à Laetitia de Germon, journaliste et spécialiste des mangas à la rédaction de franceinfo.

Pour commencer, les élèves expliquent pourquoi ils aiment bien Dragon Ball. L'un d'entre eux, Yona, raconte que c'est avec son père, fan de Dragon Ball, qu'il regarde les dessins animés. Car il faut savoir que le succès de Dragon Ball ne date pas d'hier. "Ça date des années 1984-1985, réagit Laetitia de Germon, journaliste à franceinfo, spécialiste des mangas. Aujourd'hui quand on s'attaque aux mangas, on va vers Naruto ou One piece. Quand on a des parents fans de manga ou si on est un peu curieux, on va fatalement se diriger vers Dragon Ball parce que ça reste un succès et une référence dans le domaine."

► Neuf choses à savoir sur le créateur de Dragon Ball

Théo voudrait savoir de son côté comment la saga a été créée. "Avant de dessiner Dragon Ball, Akira Toriyama travaillait sur Dr Slump mais il avait un peu marre de cette série et il voulait faire autre chose. Il en discute avec son éditeur mais il faut trouver une autre idée, détaille Laetitia de Germon. C'est en discutant avec sa femme que l'éditeur va avoir cette idée : il découvre que quand Akira Toriyama dessine, il regarde des films de kung-fu de Jackie Chan qu'il connaît par cœur. Donc ils décident de créer Dragon Ball sur des bases d'art martiaux." Ce premier opus s'appelle Dragon Boy et compte 13 pages. Le manga s'inspire d'un roman traditionnel chinois "qui retrace l'histoire d'un moine bouhddhiste qui va rencontre de nombreux monstres (...) Il va être aidé de nombreuses divinités et rencontrer des personnes dont le Roi Singe, Sun Wukong, qui est à l'origine du nom de Son Goku, le héros de Dragon Ball."

230 millions d'exemplaires vendus dans le monde

"Comment les films ont été créés ?", se demande Théo. "Au Japon, quand un manga a du succès, il est très souvent adapté en dessin animé. Dragon Ball ayant été vendus à plus de 230 millions d'exemplaires dans le monde dont 22 millions en France, c'était logique qu'il y ait une version animée." Le manga a ainsi été décliné en série télé : Dragon Ball et Dragon Ball Z puis Dragon Ball GT, sans compter les animes spéciaux et les films. Au total, Dragon Ball compte 20 longs métrages.

Est-ce qu'un nouveau jeu vidéo Dragon Ball va sortir ? Pourquoi les personnages crient "kamehameha" quand ils lancent une attaque ? Au micro de franceinfo, des collégiens posent leurs questions sur Dragon Ball à Laetitia de Germon, journaliste à franceinfo et spécialiste des mangas. Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier leur échange.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)