franceinfo junior. Quels pays appliquent la peine de mort ?

L'organisation Amnesty international publie ce mardi 24 mai les condamnations à mort et exécutions en 2021. Pour en parler dans franceinfo junior, l'émission tend le micro à Anne Denis, responsable de la commission "Peine de mort, torture et santé" au sein de l'organisation. Elle répond à Jonathan et Raphaël, 15 et 12 ans.

Aujourd’hui, nous publions notre rapport annuel sur la peine de mort dans le monde.



Mauvaise nouvelle : les exécutions ont augmenté par rapport à 2020 notamment à cause de l’Arabie saoudite et de l’Iran.https://t.co/MohYBScmns — Amnesty International France (@amnestyfrance) May 24, 2022

"Dans quel pays pratique-t-on la peine de mort ?" demande d'abord Jonathan au micro de l'émission. Raphaël s'interroge lui sur les premiers pays ayant aboli la peine de mort. "Pourquoi n'y-a-t-il plus de peine de mort en France ? Qui a aboli la peine de mort en France ?" continue Jonathan. Il veut aussi savoir si les "pays totalitaires" appliquent tous ce type de condamnation.

