L'ONG Amnesty International dénonce une "hausse inquiétante" du recours à la peine de mort dans le monde en 2021

Les deux dernières années restent celles avec le plus faible nombre d'exécutions signalées depuis 2010, mais elles sont en hausse notamment en Iran, en Arabie saoudite et en Birmanie.

Le nombre de peines de mort a connu une "hausse inquiétante" en 2021, a alerté l'ONG Amnesty International dans son bilan annuel, mardi 24 mai. Le groupe de défense des droits humains a enregistré au moins 579 exécutions dans 18 pays l'année dernière, soit une hausse de près de 20% par rapport à 2020.

Plus de la moitié des exécutions recensées l'ont été en Iran : la république islamique a enregistré 314 exécutions de peine capitale l'année dernière. Un nombre en hausse en partie à cause d'affaires de drogue, "en violation flagrante du droit international", selon l'ONG.

Après une forte baisse en 2020 en Arabie saoudite, le recours à la peine capitale y a doublé en 2021 avec 65 exécutions. Ce nombre est déjà dépassé en 2022, puisuqe le royaume a exécuté 81 personnes en une seule journée pour des accusations de "terrorisme". Enfin, l'organisation souligne le cas de la Birmanie, où "une hausse alarmante des recours à la peine de mort a été enregistrée" depuis le coup d'Etat militaire avec près de 90 condamnations à mort, "ce qui est largement perçu comme une campagne visant opposants et journalistes".

Des données inaccessibles en Chine ou en Corée du Nord

Les deux dernières années restent celles avec le moins d'exécutions de peines capitales signalées depuis 2010. Mais Amnesty précise que son bilan exclut "les milliers de personnes condamnées à mort et exécutées en Chine", ainsi qu'en Corée du Nord et au Vietnam, en raison de restrictions d'accès aux données.

L'organisation explique également que "les restrictions liées au Covid qui avaient un temps retardé les procédures judiciaires ont été levées dans beaucoup de parties du monde", avec des fortes hausses du nombre de condamnations à mort au Bangladesh, en Inde et au Pakistan. L'ONG note malgré tout que la peine capitale est abolie en droit ou de fait dans plus de deux tiers des Etats, le Kazakhstan et la Sierra Leone s'étant ajouté à la liste l'année dernière.