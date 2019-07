franceinfo junior. Que deviennent les invendus ?

Des déchets remplissent un sac poubelle. (SUZANNE SHOJAEI / FRANCE BLEU PARIS / RADIO FRANCE)

L'annonce a été faite par le premier ministre, mardi 5 juin : la destruction des invendus non alimentaires (vêtements, électroménager, produits de beauté, etc.) va être interdite d'ici deux à quatre ans en France. Mais au fait, pourquoi y-a-t-il des invendus ? Comment sont-ils traités ? Pour en parler, des écoliers de l'école des Capitelles à Laure-Minervois (Aude) posent leurs questions à franceinfo junior. Pour leur répondre : Eléonore Kubik, chargée de mission prévention des déchets au sein de France nature environnement.

10 millions de tonnes d'aliments gaspillés en France... en une année

Gauthier pose la première question : il veut savoir "combien de kilos de nourriture est gaspillée par jour, par mois et par an en France ?" Eléonore Kubik lui explique : "On estime par an que ce serait dix millions de tonnes qui seraient gaspillées en France. On gaspille à toutes les étapes de la chaine de production, du champ à l'assiette. Tout le monde a des efforts à fournir." Du côté des ménages, "on estime qu'on serait à vingt kilos par an et par personne", dont sept kilos de produits alimentaires encore emballés.

"Comment fait-on pour trier les objets gaspillés ?" demande à nouveau l'élève. "Ça va dépendre des types d'objets. Il y en a certains pour lesquels il existe des consignes, des circuits particuliers. Soit la marque soit nous en tant que consommateur qui avons la responsabilité de le mettre dans la bonne poubelle, comme nos emballages ou nos vetements". Des déchets souvent envoyés à l'étranger (Asie, Afrique...), explique la spécialiste du sujet, par manque de "place", de technologie ou parce que "c'est trop cher". Sur cette page, réécoutez en entier notre émission du jour sur les invendus, avec des questions d'enfants pour éclairer le sujet.