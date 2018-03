franceinfo junior. Pourquoi y-a-t-il des marées noires ?

Le naufrage de l'Amoco Cadiz, en 1978. (MAXPPP)

Le 16 mars 1978, l'Amoco-Cadiz s'échoue sur les côtes bretonnes. Près de 220 000 tonnes de pétrole sont alors déversées aux abords de Portsall, un petit port breton. Au total, 300 km de côtes sont touchées, la faune et la flore en font les frais : des milliers d'oiseaux meurent ainsi que des poissons et autres espèces marines. Un énorme travail pour nettoyer les côtes est alors entamé. Suite à cette marée noire qui a marqué l'opinion publique, un procès de la société Amoco s'est tenu en 1988. Mais comme le rappelle cet article de nos confrères de France 3, les côtes bretonnes n'en sont pas à leur première ni à leur dernière marée noire. Aujourd'hui, l'épave du bateau intrigue encore des touristes et curieux.

► Depuis un studio de Radio France, au micro de franceinfo junior, des élèves de 5e et 4e posent leurs questions sur les marées noires à François Chartier, chargé de campagne Océans à Greenpeace, une organisation qui milite pour la protection de l'environnement.

Venus d'un collège de Paris, ces collégiens ont participé à l'enregistrement de plusieurs émissions. À loccasion de cet atelier, ils ont aussi visité la rédaction de franceinfo. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

