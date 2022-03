franceinfo junior. Pourquoi les prix du gaz augmentent ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Dans franceinfo junior, des enfants posent leurs questions sur le gaz et le pétrole russes, dont on parle beaucoup depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour leur répondre : la professeur Anne Créti, spécialiste du sujet.

Les dirigeants des pays de l'Union européenne discutent jeudi 10 mars et vendredi 11 mars lors d'un sommet à Versailles, notamment des moyens de se passer du gaz et du pétrole russes. Des énergies dont les prix grimpent depuis le début de la guerre en Ukraine. On en parle avec la professeur d'économie à l'Unviersité Paris-Dauphine, Anne Créti. Elle est directrice scientifique de la chaire Économie du gaz naturel et de la Chaire Économie du climat. Eliot, Axel et Madeline sont en CE2-CM2 à l'école Etienne Dolet à Alfortville. Ce sont eux qui posent leurs questions au micro ce jeudi.

C'est Madeline, 8 ans, qui démarre : "Pourquoi la Russie donne moins de pétrole et de gaz à la France ?" L'écolière se demande aussi à quoi sert ce gaz envoyé de Russie. Eliot veut savoir de son côté pourquoi les prix du gaz ont augmenté.

"Est-ce que d'autres pays fabriquent du gaz et du pétrole ?" Axel sur franceinfo

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée au gaz russe.