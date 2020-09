franceinfo junior. Pourquoi l'application Tiktok est-elle menacée d'interdiction ?

Le logo TikTok. (OLIVIER DOULIERY / AFP)

Le président des États-Unis Donald Trump ne lâche pas et persiste à vouloir faire interdire TikTok, sauf si l'application chinoise passe sous pavillon américain. C'est une petite guerre diplomatique lancée depuis plusieurs semaines entre la Chine et les États-Unis. On en parle ce jeudi dans franceinfo junior avec Sophie Jehel, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8/CEMTI. Une bataille qui n'a pas échappé aux enfants, qui connaissent bien l'application. Alahya et Amine sont élèves en CM2 à l'école Rouanet à Paris et ils posent leurs questions au micro franceinfo junior d'Estelle Faure.

"Qui a inventé Tiktok ? Pourquoi les personnes âgées adorent Facebook mais pas les autres applications comme Youtube et Tiktok ? Pourquoi Donald Trump a si peur de Tiktok ?" Dans cette émission, les enfants ont les réponses à leurs questions grâce à la spécialiste des réseaux sociaux, invitée de franceinfo junior. Une chronique présentée par Augustin à réécouter en entier sur cette page, avec les réponses de la spécialiste du sujet.